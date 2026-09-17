Christian Collado “El rebelde” une su voz junto a la de Pedro Rivera y prepara su llegada a México

Christian Collado presenta "El Rebelde" Foto: Cortesía

Christian Collado “EL REBELDE”, joven cantautor dominicano nacido en Queens, Nueva York, inicia una nueva etapa de su carrera bajo el concepto artístico de “El Rebelde”, con una propuesta que une sus raíces caribeñas con su pasión por la música mexicana.

Su nueva etapa musical incluye “Bipolar” y “Qué Bueno”, dos temas que serán presentados en octubre, además de una colaboración especial con Pedro Rivera, cuyo título será revelado próximamente. El repertorio forma parte de una propuesta que combina el regional mexicano con la identidad personal de Christian.

Respaldado por el actor y productor internacional Harry Geithner, padrino artístico y productor ejecutivo de su lanzamiento en México, Christian prepara una serie de entrevistas y actividades promocionales dirigidas al público mexicano.

Una historia de amor por México que comenzó en familia

La conexión de Christian Collado con la música mexicana nació en su infancia. Su abuelo, Mario Collado, era un gran admirador de Antonio Aguilar y, cuando Christian tenía seis años, lo escuchó cantar “La Martina”. Sin saberlo, aquella canción sembró en él un cariño profundo por México, sus tradiciones y una música capaz de contar historias universales.

Después de iniciar su carrera en la música urbana como integrante del dúo Cris y Lenny, Christian decidió seguir ese llamado y adentrarse en el regional mexicano. Lo hace sin renunciar a sus raíces dominicanas ni a su conexión con la bachata, sino sumándolas a una identidad artística propia.

Christian sabe que conquistar al público mexicano representa un gran desafío. Por eso llega con humildad, preparación y respeto: no pretende apropiarse de su música, sino honrarla y agradecerle a México la inspiración que lo acompaña desde niño.

“No quiero imitar a nadie ni pretender ser mexicano. Quiero cantar esta música a mi manera, con muchísimo respeto”, comentó Christian Collado.

Christian Collado presenta "El Rebelde" Foto: Cortesía

El significado detrás de “El Rebelde”

“El Rebelde” no nace para desafiar a México ni a sus tradiciones, sino para desafiar las fronteras, las etiquetas y la idea de que un género musical pertenece exclusivamente a un país. Para Christian, ser rebelde significa defender un sueño, asumir riesgos y abrirse camino con una voz propia.

Con el respaldo de Harry Geithner, su padrino artístico y productor ejecutivo de lanzamiento, y después la gran sorpresa con la colaboración con Pedro Rivera de su próximo tema. Christian prepara su llegada a México para rendir homenaje a los grandes ídolos que despertaron su amor por esta música.

El cantante reconoce que interpretar música mexicana siendo dominicano representa un gran desafío, pero también considera que sus raíces, disciplina y profundo respeto por el género pueden aportar una identidad diferente.

Con “Bipolar”, “Qué Bueno” y su próxima agenda promocional, Christian Collado inicia oficialmente su presentación ante los medios y el público mexicano.

“El Rebelde” no viene a romper la tradición. Viene a defenderla con una voz propia y a conseguir que una nueva generación vuelva a sentirla.

“Christian no es rebelde porque rechace la tradición; es rebelde porque quiere lograr que una nueva generación vuelva a sentirla.” Harry Geithner.