Interpol regresará a México en 2027 con tres conciertos; tocará con Queens of the Stone Age en CDMX

Interpol anuncia conciertos en México para 2027 Especial

Interpol volverá a México en marzo de 2027 para reencontrarse con uno de los públicos que más ha acompañado su trayectoria. La banda estadunidense anunció una nueva serie de conciertos en el país que contempla presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, como parte de una etapa marcada por el lanzamiento de su nuevo álbum, This Mirror Weighs a Ton.

La gira comenzará el 2 de marzo de 2027 en Arena Guadalajara, continuará el 6 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México y concluirá el 9 de marzo en Arena Monterrey.

Uno de los elementos que hace particularmente especial la presentación capitalina es que Interpol no llegará sola. Para su concierto en Ciudad de México, la agrupación compartirá escenario con Queens of the Stone Age, reuniendo en una misma noche a dos de los nombres que han tenido un peso importante dentro del rock contemporáneo.

¿Cuándo serán los conciertos de Interpol en México?

El regreso de Interpol contempla tres fechas distribuidas en algunas de las principales ciudades del país. El calendario anunciado queda de la siguiente manera:

Guadalajara: 2 de marzo de 2027 — Arena Guadalajara.

2 de marzo de 2027 — Arena Guadalajara. Ciudad de México: 6 de marzo de 2027 — Estadio Ciudad de los Deportes.

6 de marzo de 2027 — Estadio Ciudad de los Deportes. Monterrey: 9 de marzo de 2027 — Arena Monterrey.

Interpol anuncia conciertos en México para 2027 Zignia Live

Interpol regresa después de un concierto histórico en el Zócalo

La relación de Interpol con el público mexicano tiene un antecedente particularmente importante.

El 20 de abril de 2024, la banda se presentó de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México ante una multitud que superó las 200 mil personas, de acuerdo con la cifra incluida en el anuncio de su regreso.

Aquella presentación se convirtió en uno de los conciertos más grandes de la trayectoria de Interpol y mostró la dimensión que ha alcanzado su conexión con el público mexicano.

Ahora, casi tres años después de aquella noche en el Centro Histórico, la agrupación volverá al país, aunque esta vez con una gira que permitirá a sus seguidores de otras ciudades verla en directo.