¿Aún no tienes plan? Eventos y cosas que hacer este 18 de septiembre en CDMX: conciertos, teatro, lucha libre y más

Si este viernes 18 de septiembre de 2026 todavía no tienes nada que hacer, no entres en pánico: la CDMX tiene suficientes planes para convertirlo en una noche bastante movida. Desde conciertos como los de Natanael Cano y Beéle hasta teatro, lucha libre y actividades culturales, hay opciones para distintos gustos y presupuestos.

Conciertos en CDMX

Uno de los eventos más grandes de la jornada será el concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros, donde el cantante llegará con su Vol 1 Tour. La presentación está programada para las 21:00 horas y todavía aparece con poca disponibilidad de boletos. Los precios señalados van desde los $967 hasta los $9,958 pesos, dependiendo de la localidad.

Bengala celebrará sus 20 años de trayectoria en el Lunario del Auditorio Nacional a las 20:30 horas. Si lo tuyo es el rock mexicano y los conciertos en recintos pequeños, esta puede ser una alternativa para la noche.

También está Beéle, quien se presentará a las 21:00 horas en el Estadio Fray Nano, en Venustiano Carranza. El artista colombiano traerá su propuesta de música urbana y sonidos tropicales a la capital.

Asimismo, Bratty tiene cita a las 20:30 horas en el Teatro Metropólitan, mientras que Jorge Medina y Josi Cuen llevarán su espectáculo Juntos al Auditorio Nacional a la misma hora. Para este último todavía se reporta poca disponibilidad.

Teatro y musicales

Mentiras, El Musical tendrá función a las 20:00 horas en el Teatro Aldama, mientras que El Fantasma de la Ópera también tendrá presentación en el Teatro de los Insurgentes.

Otra alternativa es El Rey León, programado a las 20:30 horas en el Teatro Telcel. La cartelera también contempla propuestas como La Dama de Negro, La Gaviota, Toc Toc y Nocturno, por lo que hay bastante de dónde escoger si quieres una noche más teatral.

Lucha libre y otros planes culturales para el 18 de septiembre

La noche también tendrá una cita importante para los aficionados al pancracio. El CMLL celebrará su 93 aniversario con una función especial en la Arena México. La función está marcada para las 20:00 horas y actualmente aparece como agotada en la cartelera oficial.

Y para quienes buscan algo diferente y de bajo presupuesto, el Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán, tiene actividades de entrada libre. A las 16:00 horas se proyectará “Autos, mota y rocanrol”, mientras que a las 17:00 horas está programada la segunda edición del Festival SembrarteMX Internacional, con una propuesta dancística y musical relacionada con las celebraciones patrias.

También habrá deporte universitario: Pumas CU enfrentará a Borregos ITESM Puebla a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.