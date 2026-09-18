¿Cómo tuvo Lady Gaga a su bebé? Confirman que la cantante optó por la gestación subrogada

Hija de Lady Gaga Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su hija Rose Bean Polansky este septiembre de 2026 a través de una madre sustituta.

La aclamada compositora, cantante y actriz Lady Gaga volvió a ser el centro de la conversación pública tras revelarse el nacimiento de su primera hija a sus 40 años de edad.

De acuerdo con el reporte de TMZ, la artista recurrió a la gestación subrogada, es decir, un acuerdo mediante el cual una mujer gesta y da luz a un bebé para otra persona.

Lady Gaga se convierte en madre por vientre de alquiler: ¿por qué decidió esta opción?

Desde el momento que se revelaron las primeras imágenes de Lady Gaga sosteniendo a la recién nacida Rose Bean Polansky, el debate creció rápidamente en redes sociales respecto al origen de la bebé. Mientras que fanáticos y fanáticas de la artista especularon la posibilidad de que Gaga ocultara su embarazo por nueve meses, otros grupos internautas señalaron la gestación subrogada como una de las opciones.

Según lo reveló el medio estadounidense TMZ, la ganadora al Oscar y su esposo Michael Polansky dieron la bienvenida a su hija Rose a través de una madre sustituta, una mujer cuyo acuerdo con la pareja le compele a gestar y dar a luz a un bebé, el cual entregará posteriormente a quienes se convertirán en padres legales.

Hasta el momento, se deconocen las razones de Gaga al optar por esta vía de maternidad, no obstante, se ha señalado su estado de salud a raíz de la fibromialgia, una afección que causa dolor intenso y agotamiento.

En su documental de Netflix, Gaga: Five Foot Two (2017), habló abiertamente de sus complicaciones personales y expresó que esperaba que las personas que lidian con el dolor crónico supieran que “no están solas”.

A pesar de que la cantante y actriz declaró en 2020 que su fibromialgia estaba bajo control, todavía experimentaba días de dolor.

¿Cómo funciona la gestación subrogada y cuáles son sus contras?

La gestación por sustitución, también conocida como vientre de alquiler, es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer acepta —por altruismo o remuneración económica— gestar y dar luz a un hijo o hija para otra persona o pareja, conocidos como padres intencionados.

El proceso consiste en la creación de un embrión en un laboratorio, haciendo uso de los óvulos y espermatozoides de quienes serán los padres legales (o de donantes, en algunos casos). Dicho embrión se implanta en el vientre de la mujer gestante, quien lleva el embarazo hasta el nacimiento.

A diferencia de la adopción, la gestación subrogada permite a los padres intencionados tener un vínculo genético con el o la bebé que nacerá.

Sin embargo, esta maternidad por sustitución no es legal en diversos países y regiones de una nación, ya que varios cuentan con regulaciones específicas, prohibición total o únicamente se permite de forma altruista, es decir, la mujer gestante no recibe ningún pago más allá del reembolso de los gastos médicos y legales derivados del embarazo.

Las leyes en torno a la gestación subrogada se han encontrado en el centro del debate ético y feminista sobre los derechos de las mujeres y la comercialización del cuerpo, además de que el proceso causa importantes cambios adaptativos fisiológicos y afectivos en la madre gestante.