Madre Monstruo ya tiene a su pequeña “Little Monster”: Se revela el nombre de la bebé de Lady Gaga

Lady Gaga y su bebé Madre Monstruo ya tiene a su pequeña “Little Monster”: Se revela el nombre y género del bebé de Lady Gaga (X: @ladygaganownet)

Madre Monstruo oficialmente ya tiene a su pequeña little monster. Hace unos días se reveló la noticia de que Lady Gaga se convirtió en mamá junto a su pareja Michael Polansky.

Desarrollarse como madre era un plan que la cantante tenía desde hace tiempo y finalmente lo logró. Recientemente, Gaga fue fotografiada abrazando a su hija mientras paseaba con Polansky y un amigo al norte de California.

A pesar de que todo se mantuvo en secreto por parte de la artista, ya se dio a conocer el nombre de la bebé.

¿Cuándo nació la hija de Lady Gaga y Michael Polansky?

Se confirmó que la intérprete de “Poker Face” y su prometido le dieron la bienvenida a una niña. Según fuentes de TMZ que tuvieron acceso al certificado de nacimiento, la bebé nació el pasado 9 de junio a las 23:19 horas en el centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

El parto estuvo bajo la atención del doctor Robert Katz, reconocido obstetra y ginecólogo de las estrellas de Hollywood.

Con ello, la primogénita de la pareja recibió el nombre de Rose Bean Polansky.

¿De dónde surge el nombre de Rose Bean Polansky?

El origen exacto del nombre de la hija de Gaga aún no se confirma de manera oficial, pero existen diversas explicaciones sobre su significado. Por un lado, Rose estaría inspirado en la rosa gigante que la artista tiene tatuada en la columna vertebral para conmemorar su interpretación de la canción “La Vie en Rose” en la película A Star Is Born.

Por su parte, el segundo nombre, Bean, rendiría honor al activista y cantante Carl Bean, quien fue la principal inspiración para su éxito “Born This Way”, perteneciente a su tercer álbum de estudio lanzado en mayo de 2011. Finalmente, el apellido Polansky corresponde a su pareja y prometido, Michael Polansky.

¿Por qué Lady Gaga se ausentó del ojo público a principios de 2026?

Lady Gaga contaba con una agenda ajustada debido a su gira Mayhem Ball, cuya última presentación se realizó el pasado 13 de abril de 2026, cerrando la etapa de su séptimo álbum de estudio, MAYHEM.

Posteriormente, tuvo una breve aparición en la alfombra roja de la premiere de El diablo viste a la moda 2, película en la que se interpreta a sí misma.

Tras esa participación, Gaga se mantuvo ausente del ojo público durante unos meses, hasta las filtraciones de septiembre, donde se le vio junto a su bebé. En esta nueva etapa de su vida, la cantante y su prometido han decidido pasar tiempo en familia y mantenerse alejados de los reflectores de la vida glamurosa de Hollywood.