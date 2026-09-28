Estelares celebra 30 años y vuelve a México: revelan en entrevista su cariño por el país, algunos secretos y cómo será su concierto en el Lunario

Hay bandas que necesitan varias canciones para que alguien reconozca su nombre. Y luego está Estelares, una agrupación argentina que durante años vivió la curiosa paradoja en donde algunos de sus temas eran mucho más conocidos que el nombre de la propia banda.

A 30 años de haber comenzado su historia, el grupo está listo para regresar a Ciudad de México y reencontrarse con un público que ha acompañado buena parte de su recorrido y que ha buscado la manera de conectar tanto con las canciones como con el artista. La cita de la épica celebración será este 10 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional en la CDMX, recinto que visitarán por tercera ocasión.

Estelares prepara un concierto entre clásicos y canciones nuevas

La presentación tendrá un poco de todo. Por un lado estarán los temas que el público ha posicionado como lo infaltable en cada recital y, por otro, una selección de canciones de Los Lobos, el álbum más reciente de la agrupación.

La idea no es convertir el concierto en un simple recorrido por sus 30 años de carrera. El repertorio también mostrará el momento actual de la banda, además de incluir algunas canciones menos conocidas para los fans más entrañables.

El propio grupo ha reconocido que elegir el repertorio no es sencillo cuando hay tantos discos y canciones que se han convertido en favoritas del público. Por eso, el espectáculo buscará equilibrar los clásicos con material reciente y algunos temas de “lado B”.

Un regreso especial al Lunario

El escenario no es nuevo para Estelares. Sus dos presentaciones anteriores en el Lunario dejaron una experiencia positiva para la agrupación, que destacó la respuesta del público mexicano.

Ahora regresan con una motivación adicional: celebrar 30 años de trayectoria y hacerlo frente a una audiencia que ha demostrado una relación particularmente cercana con sus canciones.

De tocar ante 10 personas a construir una carrera de tres décadas

En entrevista para La Crónica de Hoy, los integrantes de la agrupación recordaron con cariño cómo, antes de los escenarios llenos y de los grandes éxitos, hubo una etapa mucho más modesta. Juan Manuel Moretti, líder de Estelares, recordó que durante sus primeros años, la banda llegó a presentarse frente a públicos de apenas unas cuantas personas.

Atravesando momentos en los que su música comenzaba a llamar la atención de la prensa especializada, mientras todavía les costaba conectar con una audiencia masiva. La decisión de continuar, incluso en esos años complicados, terminó siendo una pieza importante de su historia.

Ese recorrido también explica por qué Estelares nunca se ha sentido demasiado cómoda dentro de una sola etiqueta. Su música ha incorporado distintas influencias y elementos que van desde el rock hasta sonidos melódicos y el bolero, una mezcla que también aparece en su propuesta actual.

El disco que puso a Estelares en otro nivel

Hay un punto clave dentro de esta historia: Sistema Nervioso Central, álbum que este 2026 cumple 20 años y cuarto disco de la banda, significó una expansión importante de su público gracias a canciones como “Aire”, “Ella Dijo” y “Un Día Perfecto”. Con el tiempo, esos temas alcanzaron tal popularidad que incluso hubo personas que las conocían perfectamente, pero no sabían que pertenecían a Estelares.

Esa peculiar situación se convirtió en una de las anécdotas más representativas de la carrera del grupo y ayuda a entender cómo determinadas canciones consiguieron trascender incluso más allá del nombre de sus creadores, abriéndoles paso en festivales internacionales y recintos cada vez más grandes fuera de Argentina.

La peculiar relación con el público mexicano

Durante la íntima plática, Manuel, Pali y Víctor no dudaron en compartir lo emotivo que ha sido compartir su arte con el público mexicano. Asimismo, recortaron su última fecha en tierras mexicanas en donde, incluso, la solicitud de un fan a mitad del show los hizo desempolvar una canción que no se tocaba en vivo hace años.

Estelares vuelve a México con 30 años de historia

Con Los Lobos bajo el brazo y un repertorio construido durante tres décadas, Estelares volverá al Lunario del Auditorio Nacional el 10 de octubre.

Será una noche para quienes llegaron por canciones como “Ella Dijo”, “El Corazón Sobre Todo” o “Un Día Perfecto”, pero también para quienes quieran descubrir una parte menos conocida de una banda que ha conseguido mantenerse activa sin dejar de experimentar con su propio sonido.