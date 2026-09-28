Fuerza Régida en CDMX: ¿Cuándo y dónde se podrán comprar boletos para sus conciertos en el Palacio de los Deportes?

Fuerza Régida Fuerza Régida se presentará en la CDMX en el Palacio de los Deportes (Cuartoscuro)

Fuerza Régida confirmó su regreso a la Ciudad de México como parte de su más reciente gira This Is Our Dream Tour. Luego del éxito obtenido en julio de 2025 en el Estadio GNP Seguros, donde agotaron todas las entradas, la banda liderada por Jesús Ortiz Paz pisará por primera vez el escenario del Palacio de los Deportes para ofrecer un par de conciertos a sus seguidores capitalinos.

¿Cuándo se presentará Fuerza Régida en la CDMX?

La promotora OCESA confirmó que la agrupación llegará a la capital del país los próximos 3 y 5 de febrero de 2027. Las dos fechas formarán parte de la cartelera de conciertos de inicio de año en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para Fuerza Régida?

La preventa de las entradas se llevará a cabo a través de la plataforma de Ticketmaster bajo las siguientes fechas de la gira This Is Our Dream Tour:

Preventa Citibanamex: Jueves 1 de octubre de 2026.

Jueves 1 de octubre de 2026. Venta general: Viernes 2 de octubre de 2026.

¿Cuál es el precio de las entradas para el Palacio de los Deportes?

Hasta el momento no se han dado a conocer los costos oficiales para las distintas zonas en el Palacio de los Deportes. Por lo general, Ticketmaster revela el precio definitivo de los eventos a pocas horas antes de que se habilite la preventa o al momento de iniciar la fila virtual.