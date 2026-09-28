¿Drake y Karol G están en una relación? Esto se sabe tras la aparición sorpresa del rapero en Houston

Karol G y Drake Los artistas compartieron un momento de intensa química con el tema “One Dance”, lo que avivó los rumores de una relación.

La química que Karol G y Drake compartieron en su tema conjunto “Ahí”, lanzado el mes de agosto de este 2026, alcanza un nuevo nivel de entusiasmo entre sus fanáticos y fanáticas tras la aparición del rapero en el show de Houston perteneciente a la gira Viajando Por El Mundo Tropitour la noche del 27 de septiembre.

Por primera vez desde su lanzamiento, la cantante colombiana interpretó su colaboración con Drake en vivo, no obstante, la participación del canadiense no terminó tan pronto, ya que interpretó su clásico tema “One Dance” y dio al público uno de los momentos más emocionantes de la noche: un baile con Karol G, el cual se volvió viral en redes sociales al “avivar” los rumores de una presunta relación romántica entre ambos artistas.

¿Karol G y Drake son novios...? Estas son las supuestas “pruebas” que señalan fanáticos

Las teorías comenzaron a tomar fuerza meses atrás, cuando Drake empezó a mostrar públicamente su interés en la música de Karol G. En abril de 2026, el rapero compartió en sus historias de Instagram una captura relacionada con el videoclip Si Antes Te Hubiera Conocido, así como otra historia que hizo referencia a 200 Copas; ambos temas pertenecientes a la colombiana, lo que fue interpretado por el público como una señal de posible acercamiento.

Un mes después, la conversación aumentó con el lanzamiento de New Bestie, una canción del canadiense en la que hace mención de una mujer llamada Carolina, lo que fue relacionado al nombre real de la colombiana: Carolina Giraldo. No obstante, nunca existió confirmación de que la referencia de la canción haya sido escrita sobre ella.

Drake and Karol G performing ‘Ahí’ for the first time tonight in Houston pic.twitter.com/6rkQhSv11g — Drake Direct (@DrakeDirect) September 28, 2026

Otro de los elementos que fans incorporaron a la lista de “pruebas” de sus teorías en redes sociales, ocurrió durante la visita de Karol G a Toronto, ya que Drake asisitó al show de la colombiana como invitado VIP y fue captado disfrutanto del espectáculo, incluso apareciendo en las pantallas del recinto mientras bailaba.

Más adelante, la conexión musical entre los artistas pasó de ser mera especulación a una relalidad, pues Drake y Karol G colaboraron en Ahí, canción incluida en el álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto. De acuerdo con las conexiones realizadas por los y las fans, el tema incorpora una referencia a New Bestie, de Drake, lo que dio más material para quienes han seguido las coincidencias entre ambos en los últimos meses.

Karol G comparte escenario con Drake en Houston: presentan “Ahí” y sorprenden con “One Dance”

El episodio que volvió a disparar los rumores entre Karol G y Drake se dio la noche del domingo 27 de septiembre en el NRG Stadium de Houston, durante el espectáculo que la colombiana presentó como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

Drake and Karol G on stage



“AY, QUÉ RICO” 😭 pic.twitter.com/D20cfF7ZXP — Drake Direct (@DrakeDirect) September 28, 2026

Durante el show, Drake apareció de manera inesperada y se unió a la colombiana para interpretar por primera vez en vivio Ahí, su colaboración musical. Al término de la canción, Karol G preguntó al rapero si quería cantar “uno más”, a lo que Drake respondió “dos”; de esta manera, el canadiense continuó con dos de sus canciones más icónicas: Janice STFU y One Dance.

Fue precisamente durante One Dance cuando las imágenes del encuentro comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, ya que la cantante colombiana permaneció junto a Drake mientras bailaba y ambos mostraron una interacción cercana, con abrazos, química escénica y un espontáneo “¡Ay, qué rico!" de parte del canadiense.

Houston fue una de las últimas paradas de la etapa estadounidense de la gira. Después de este concierto, Karol G tiene programas presentaciones en Miami, Tampa y Arlington, antes de continuar su tour por Latinoamérica.