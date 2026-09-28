Paleface Swiss confirma su regreso a México, ¿Fecha y costo del concierto?

Paleface Swiss Formados en 2017, Paleface Swiss se distingue por sus explosivas presentaciones en vivo. (Music Vibe)

Los renegados suizos vuelven a México: Paleface Swiss confirma su regreso a CDMX para llevar el espectáculo al siguiente nivel.

Paleface Swiss regresa a México con su sonido crudo

Presentando los temas de su álbum CURSED y estrenando el EP, The wilted, en uno de los shows más intensos y enérgicos del deathcore moderno, llevarán el show al límite.

La fecha del regreso de Paleface Swiss en México será el próximo 9 de octubre en el Foro 28 de la Ciudad de México y los boletos ya están a la venta,

Formados en 2017, Paleface Swiss se distingue por sus explosivas presentaciones en vivo, cargadas de adrenalina al máximo y grandes momentos que, en palabras de su vocalista Marc “Zelli” Zellweger, llevan cada concierto al extremo.

Con una base en el deathcore, se apoyan en elementos del nü metal, metalcore y beatdown hardcore para hacer que el público no tenga ni un momento de descanso, su rápido ascenso en el gusto del público ha hecho que se les compare con fenómenos como el de Slipknot en sus inicios.

¿Cuánto cuestan los boletos para Paleface Swiss en México?

Su paso musical les llevó a editar sus primeros EP’s Chapter 1: From The Gallows en 2018 y Chapter 2: Witch King en 2019, formando parte de una trilogía que culminó en su primer álbum de estudio Chapter 3: The Last Selection en 2020. Pero fue hasta 2024 que Paleface Swiss explotó en popularidad gracias a su paso por festivales internacionales de renombre.

Actualmente Paleface Swiss está formado por Marc “Zelli” Zellweger (voz), Yannick Lehmann (guitarra), Tommy Lee (bajo) y Luigi Paraventi (batería).

Disfruta de una de las bandas más intensas del deathcore moderno cuando Paleface Swiss llegue al Foro 28, este 9 de octubre. Entradas por Funticket y tienen un costo de 1,440 pesos para todos los fans.