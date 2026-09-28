¿Ya se acabó Futurama?: Matt Groening habla sobre el final de la serie tras 14 temporadas

Futurama La caricatura podría estar terminando después de 14 temporadas. (Disney+)

Futurama, serie animada de ciencia ficción, podría estar llegando a su final tras 14 temporadas. Así lo confirmó su creador Matt Groening, aunque también dice no descartar que continúe en un futuro.

¿El fin de Futurama?: Esto dice su creador

Futurama es una serie creada por Matt Groening, quien también fue la mente detrás de Los Simpson, en 1999. Cuenta las aventuras de un grupo de repartidores intergalácticos con sede en Nueva Nueva York durante el siglo XXX. La serie se ha hecho de una audiencia ferviente, debido al conocido humor satírico de Groening y la incorporación de elementos de ciencia ficción.

A pesar de su popularidad, el show ha sufrido de cuatro cancelaciones. Fox (que hoy en día pertenece a Disney), su emisora original, canceló el programa en 2003. Se realizó un episodio pensado como el final y luego se trabajó en una película dividida en cuatro partes que se vendió a Comedy Central como lo último de la serie animada. La cinta gustó lo suficiente a Comedy Central como para darle una segunda vida al programa.

Así fue hasta la temporada 10, estrenada en 2013, cuando el canal de comedia decidió ya no renovar el programa para más temporadas. Por una década parecía que ese iba a ser el final definitivo. Matt Groening incluso comenzó a trabajar en (Des)encanto, un proyecto original de fantasía desarrollado para Netflix. Sin embargo, ya con la era de streaming asentada, fue la plataforma estadounidense Hulu, subsidiaria de Disney, que decidió revivir la serie una vez más en 2023.

Después de cuatro temporadas bien recibidas por fanáticos y críticos, la caricatura ha llegado a su fin una vez más. Aun así, Matt Groening, en entrevista con Variety, dijo no estar preocupado de que esto sea todo para los icónicos trabajadores de Planet Express. “Creo que no estoy muy preocupado”, afirmó el escritor y animador.

Dijo que su equipo de escritores, que han tenido que darle una conclusión a su argumento al menos en 6 ocasiones, se encuentran conscientes de que puede que esto no sea el final, y el título del último episodio de la temporada 14, “El final definitivo: La última conclusión”, reflejó esto

“Tenemos una actitud relajada estos días porque hemos estado en esta situación muchas veces en el pasado. Tenemos más historias que contar. A los animadores y actores les encantaría trabajar en más historias, y veremos. Nunca sabes”, dijo Groening.

Cualquiera que sea el caso, la serie todavía contará con tres episodios especiales titulados “Tamaño XXXL”, que saldrán durante 2027. El primero de ellos será de temática navideña.