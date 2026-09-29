Moenia celebra 30 años con una noche de nostalgia y pop electrónico en el Palacio de los Deportes

Moenia en el Palacio de los Deportes Foto: Omar Job Quiroz Merino

La noche comenzó con campanas, un lienzo blanco en medio del escenario que marcó el inicio de la fiesta. A las 20:30 horas, un coro de voces comenzó a escucharse en el Palacio de los Deportes.

Al término de las campanas, quien tomó protagonismo desde los primeros minutos, con un solo que dio paso al repertorio de la noche, fue la baterista.

“Buenas noches, nosotros somos Moenia, música pop electrónica en español”, dijo Alfonso Pichardo a su público.

Moenia en el Palacio de los Deportes Foto: Omar Job Quiroz Merino

El concierto comenzó con “Cómo ves tú”, “Terminales”, “Déjame entrar” y “Juegos de amor”. Para las primeras canciones, el público ya había dejado los asientos: algunos bailaban, otros cantaban y cientos de teléfonos permanecían levantados para guardar momentos de la presentación. Lostiempos cambian; ahora compartimos a través de las pantallas, todos en sincronía cantando.

La nostalgia se hizo presente también en las canciones que han acompañado a la agrupación a lo largo de su trayectoria.

Moenia en el Palacio de los Deportes Foto: Omar Job Quiroz Merino

Uno de los momentos más aclamados llegó con María José, quien subió al escenario para interpretar junto a Moenia “No importa que el sol se muera” y “Fotonovela”.

El público se puso de pie para recibirla y acompañó las canciones. Pichardo se refirió a ella como “La José” y agradeció su participación en esta historia.

Moenia en el Palacio de los Deportes Foto: Omar Job Quiroz Merino

La noche continuó con más invitados. Gil Cerezo, vocalista de Kinky, compartió el escenario con Moenia para interpretar “Lo que tú digas” y “¿A dónde van?”.

Otro de los momentos destacados ocurrió con Paty Cantú, quien acompañó a la banda en “Estamos bien”, canción que también da nombre a la gira con la que Moenia celebra sus 30 años.

Moenia en el Palacio de los Deportes Foto: Omar Job Quiroz Merino

La genteseguía en este viaje nostálgico y cósmico y, cuando parecíaque la noche llegaba a su fin, la banda mexicana regresó al escenario para interpretar “No puedo estar sin ti” y su último bloque, que cerró con “Ya no es así”.

Moenia cerró su presentación en el Palacio de los Deportes lleno de sintetizadores, humo y grandes visuales, con un recorrido pop de tres décadas de música electrónica en español, conectando generaciones con sus canciones. Durante más de dos horas, convirtió el recinto en parte de la celebración.

Así fue esta magnífica celebración memorable.