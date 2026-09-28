Alan Parsons Project Live: El artista que siempre busca el mejor sonido en vivo y estudio

Alan Parsons Project Live Alan Parsons Project Live presentará las icónicas canciones del artista y productor. (Especia)

Alan Parsons Project Live es uno de tantos proyectos en los que ha participado Alan Parsons, el legendario músico que pronto estará en México de vuelta y ofrecerá un show donde siempre intenta dar lo mejo de su música.

Alan Parsons busca la perfección del sonido en cada composición

Así también, el espectáculo The Show Must Go On está planteado alrededor de los grandes temas que han marcado la carrera de Alan Parsons y sus proyectos, por lo que podremos escuchar temas como Eye in the Sky, Don’t Answer Me, Time y Games People Play, además de otros clásicos.

Pero también, este gran repertorio se debe a que el músico siempre ha querido buscar lo mejor del sonido, tanto en estudio como en vivo, por lo que Alan Parsons siempre está en la búsqueda de la perfección.

“He pasado mi vida persiguiendo el mejor sonido posible. Me encanta el buen vino, la buena comida”, dice Alan Parsons en conferencia de prensa.

Por otra parte, mucha gente ubica a Eye in the Sky como uno de esos momentos en los que el público se une con el deporte, pero Alan Parsons jamás pensó que este tema terminara convirtiéndose en un auténtico himno.

“Nunca pensé que acabaría convirtiéndose en un himno deportivo. Escuchar mi música sonar en un Mundial de fútbol es una sensación increíble. Cada obstáculo que superé, desde trabajar en la biblioteca de cintas de Abbey Road hasta convertirme en ingeniero asistente, luego en ingeniero, empezar a trabajar en producción y, finalmente, la transición de productor a artista con The Alan Parsons Project; todas esas etapas fueron hitos importantes en mi carrera. Pero aquí estoy. Cincuenta años después, sigo en el sector que mejor conozco y que más amo”, dijo Alan Parson.

Para Alan Parsons, hay canciones que pertenecen a una época y otras que, sencillamente, se niegan a quedarse en ella. Pero a pesar de eso, el mostrar un show en vivo reproduce literalmente el alma de una banda o un proyecto

“La única alma verdadera en la música provendrá de las actuaciones en vivo, no de las grabaciones. Ya se ha demostrado que la IA puede crear música, pero carece de alma. Por tanto, si seguimos insistiendo en tocar en directo, ese es el camino a seguir”, explicó Alan Parsons.

The Show Must Go On ha sido presentado como un espectáculo audiovisual, que busca llevar al escenario el universo de Alan Parsons, combinando la parte sonora con una producción visual.

¿Cuándo y dónde se presentará Alan Parson Project?

Además, el regreso a México forma parte de una nueva etapa de la gira, por lo que habrá presentaciones en León el 14 de octubre, CDMX el 16, Puebla el 19, Querétaro el 21, Guadalajara el 23 y Mérida el 25 de octubre.

Alan Parsons Live Project – The Show Must Go On.

Viernes 16 de octubre de 2026.

Velódromo Olímpico: Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, CDMX.

Puertas: 19:00 horas.

Concierto: 21:00 horas.

Precios de los Boletos: Desde 418 pesos hasta 1,653 pesos.

Finalmente, Alan Parsons Project es un show que debes ver en vivo en alguna ocasión, ya que es un músico que ha participado con grandes músicos como Pink Floyd, Frank Zappa y muchos más.