AURORA: La libertad de ser quien soy sin etiquetas

AURORA, la cantante y compositora noruega de 30 años, que ha logrado destacar en el mundo de la música gracias a su aura etérea y mística, que se ha convertido en una marca personal que la ha definido como artista.

Su sonido etéreo, estética única y su manera de relacionarse con el mundo se han convertido en parte de una propuesta difícil de encasillar.

Nacida en Stavanger, Noruega, la cantautora creció en un entorno mágico y misterioso, rodeada de árboles y montañas, cosa que influyó profundamente en su sensibilidad artística.

Desde niña comenzó a componer melodías y escribir canciones, que desde entonces reflejaron quién era: Una sensibilidad que con el tiempo se convertiría en una de las características más reconocidas de la cantante, y que ha servido como inspiración tanto para su público como para otros artistas.

Quizá una de las cosas más interesantes de AURORA no sea únicamente el sonido y estilo que transmite su música, sino la manera en la que entiende y refleja su identidad.

Vivimos en un mundo en el que constantemente se busca ponerle una etiqueta a todo: quiénes somos, qué nos gusta, cómo deberíamos comportarnos e incluso en quiénes deberíamos convertirnos.

Frente a esa necesidad del mundo por definirlo absolutamente todo, AURORA ha construido una carrera desde otro ángulo, con la posibilidad de simplemente existir, cambiar y dejar que el camino que recorres día a día te ayude a descubrir qué se siente como tú.

AURORA y la libertad de no tener que definirse

A lo largo de su carrera, AURORA siempre se ha mostrado como una persona firme y auténtica, proyectando su verdadera esencia a través de su música.

Lamentablemente, la sociedad insiste en ponerle una etiqueta a todo con el fin de definir qué y quiénes somos, algo que termina por limitar nuestra libertad de lo que podemos llegar a ser.

La manera en la que ella abraza y expresa su autenticidad ha motivado a muchas personas a cuestionar las etiquetas impuestas por la sociedad y considerar dejarlas de lado para tener la verdadera oportunidad de explorar la posibilidad de simplemente ser.

En una entrevista, AURORA expresó su relación con la identidad a partir de una idea sencilla: no siente la necesidad de preguntarse constantemente quién es o de definirse ante la sociedad.

Para ella, definirse termina siendo una manera de limitarse, especialmente cuando aún estás tratando de descubrir quién eres y quién quieres llegar a ser.

Cada día que pasa te transformas y eso no necesariamente contradice a quien eras antes, sino que te brinda una nueva oportunidad de crecer y descubrir que día con día formas una nueva versión de ti mismo.

AURORA aboga por la autoexploración sin miedo, libre de prejuicios, etiquetas y limitaciones impuestas. Ser uno mismo se trata de conectar y ser uno con las cosas que te hacen sentir cómodo y te dejan expresar tu autenticidad, sin necesidad de que eso tenga que explicarse o encasillarse en una definición o concepto concreto.

Mientras menos restricciones haya, y menos intentos por “entenderse” en términos ajenos, más espacio hay para descubrir y expresar nuestra identidad.

La música también es un lenguaje propio

AURORA a menudo aborda temas como el amor, la naturaleza y el autoconocimiento.

Con un estilo personal tan marcado, ha logrado desafiar las normas de género y estética. Incluso, ha creado un idioma propio que utiliza en algunas canciones.

Desde su álbum Infections of a Different Kind (Step 1) comenzó a incorporar un lenguaje creado por ella, una forma de expresión creada para transmitir sensaciones que no necesariamente tienen una traducción.

Lo vemos más presente en la versión alternativa de la canción “Exist for Love”, mostrándonos lo auténtica que puede llegar a ser, ya que no se conforma con lo establecido, sino que busca autoexplorar todo aquello que pretende expresar sin necesidad de verse limitada por aquello que ya existe, en este caso el idioma.

En varias entrevistas ha hablado sobre su gusto por crear sonidos y palabras que no pertenecen a ningún idioma real, pero que siente que transmiten emociones puras que no pueden expresarse únicamente con palabras simples o comunes, porque no terminan de reflejar lo que verdaderamente quiere decir.

Su objetivo no es que el público entienda cada palabra, sino que sienta lo que transmiten el tono y la emoción. Es por esa razón por la que lo llama lenguaje de la emoción.

Y es que no todo lo que puede sentirse, tiene que ser entendido. Es una manera de que cada persona pueda interpretar el significado desde su propia experiencia.

Ser uno mismo también significa tener la libertad de cambiar todos los días

La identidad suele presentarse como algo que debemos tener construido y definido. AURORA nos plantea otra posibilidad: entender que conocernos también puede significar que nunca termines de hacerlo.

El mensaje de AURORA es que, al liberarnos de las etiquetas y de todas las expectativas impuestas, podemos encontrar un espacio dentro de nosotros mismos para habitar con autenticidad.

Porque ser uno mismo no necesariamente significa encontrar una etiqueta que nos define perfectamente, sino dejarnos descubrir todas las versiones de nosotros mismos que aún no conocemos.

En un mundo que constantemente intenta clasificarlos en un solo lugar para definir quiénes somos, AURORA nos presenta una forma de libertad que expresa a través de su arte.