‘My Hero Academia’ en concierto: fecha y cuánto costarán los boletos (@pepsicentermx)

Después de 7 temporadas y 4 películas, el anime de superhéroes ‘My Hero Academia’ llegó a su fin en diciembre de 2025, no obstante, el contenido aún no termina.

Tras su paso por Estado Unidos este 2026, el espectáculo que celebra los 10 años del programa aterrizará en tierras mexicanas durante el primer trimestre del año.

Podrás disfrutar los mejores momentos de la serie a través de una pantalla grande acompañado de la banda sonora para vivir las experiencias y emociones al máxico; la orquesta musical será dirigida por el compositor Yuki Hayashi.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

De acuerdo con información oficial, el concierto se realizará el próximo sábado 7 de febrero de 2027 a las 19:00 horas en el Pepsi Center, ubicado en la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez.

La capacidad del recinto varia de acuerdo a la organización del evento, no obstante, para un concierto ronda entre las 6,486 a 8,000 personas.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

La venta de boleros se realizará a través de la boletera de Ticketmaster este miércoles 30 de septiembre a las 11:00 horas.

Asimismo. se habilitará las taquillas del Pepsi Center para la venta de entradas.

Precios de los boletos

La promotora Love Japan MX publicó a través de redes publicó el mapa y precios oficiales.

Platino y louge: $2,400 pesos.

Sección A: $2,000 pesos.

Box inferior: $2,000 pesos.

Sección B: $1,500 pesos.

Sección BB: $1,200 pesos.

Box superior: $1,800 pesos.

Sección C: $800 pesos.

Discapacidad: $800 pesos.

Estos precios no incluyen los cargos por servicio de la boletera, ni cargos de procesamientos.

¿Cuáles canciones se presentarán en el concierto?

Basado en el concierto presentado en Nueva York, Estados Unidos, el setlist del concierto podría ser el siguiente.

‘ You Say Run ’.

’. ‘ I Am Here!! ’.

’. ‘ Hero A ’.

’. ‘ Bombing King!! ’.

’. ‘ So Classmates ere Born of Worthy Competion ’.

’. ‘ Trinity ´.

´. ‘ Go, Plus Ultra ’.

’. ‘ Katsuki and Izuku ’.

’. ‘ My Hero Academia ’.

’. ‘ Jet Set Run’ .

. ‘ Rampaging Evil ’.

’. ‘ The Spear and Shield Match ’.

’. ‘ You Can Be a Hero’.

‘ I Will Be Your Hero ’.

’. ‘ Hero Too ’.

’. ‘Might*U’.

El evento tiene una duración aproximada de 2 horas.