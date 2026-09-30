Vuelve Ted... en forma de serie animada: así anunciaron oficialmente el regreso de la saga

Ted Nueva serie animada llega con creador y reparto original. (Peacock)

La franquicia de comedia Ted, la cual cuenta con dos películas y una serie precuela, regresa con una serie animada.

¿Qué se sabe sobre nueva serie animada de Ted?

El oso Ted regresa a la pantalla, ahora como un personaje animado. La primera película homónima del personaje, estrenada en 2012, gira en torno a John, un niño que desea que su oso de peluche cobre vida. Su deseo se cumple y el niño crece junto a Ted, el oso, convirtiéndose eventualmente en el mismo par de indapatados sociales inseparables.

La película inmediatamente se convirtió en un hito cultural por su humor vulgar y la amistad de los dos personajes principales. Tuvo una secuela en 2015 y una serie precuela en 2024 que concluyó este año.

La nueva caricatura para adultos retomará años después de que vimos a los amigos por última vez en la segunda película. “Retomando la historia 12 años después de la conclusión de la última película, John y su relampamigo Ted son vecinos, ambos con sus respectivas familias y trabajos sin futuro. Acompaña a estos dos marihuanos entrañables mientras se permiten entre ellos sus malas ideas sobre el matrimonio, la paternidad y los retos de la vida adulta”, promete la descripción del show.

En el avance inicial con el que anunciaron su estreno, se muestra cómo se verán los dos personajes de forma animada. “Eso significa que podemos hacer lo que sea ahora, sin consecuencias”, expresa Ted en el tráiler. Su mejor amigo entonces intenta hacer una pirueta hacia atrás, pero termina sobre su rostro y más tarde le cae un yunque encima, sello de las serie animadas.

This is gonna be fun 😏 #ted: The Animated Series arrives December 17 on Peacock. https://t.co/h5mPMhzKaf — Peacock (@peacock) September 30, 2026

Seth McFarlane —creador de la franquicia y mente detrás de otros éxitos de la animación como Padre de Familia, American Dad: Un agente de familia y Cleveland— supervisará la serie como productor ejecutivo. Paul Corrigan y Brad Walsh, quienes han colaborado en el pasado para Modern Family y el regreso de Los reyes de la colina, actuarán como directores ejecutivos del proyecto.

La noticia más grande es que tanto MacFarlane, quien presta la voz de Ted, y Mark Wahlberg, quien interpretó a John en las películas. También de vuelta están Amanda Seyfried, quien interpreta a la esposa de John, Sam; y Jessica Barth, quien da vida a Tami-Lynn, esposa de Ted.

McFarlane expresó mucho entusiasmo de volver a trabajar con el reparto de las películas originales. “Muchas veces, las estrellas que están delante de la cámara no traducen bien como actores de voz porque no tienen sus rostros fabulosos para mostrar. Pero este grupo nos emocionó a todos”, expresó el productor. Destacó en particular el trabajo de Wahlberg, quien afirma hizo un gran trabajo llevando su presencia en la gran pantalla al medio animado.

La nueva caricatura está programada para el 17 de diciembre de este año en Estados Unidos. Saldrá en el servicio de streaming Peacock. Aún no se tienen detalles sobre su estreno en México, pero es posible que la serie llegue a Disney+, plataforma en la que se encuentran los otros programas animados de McFarlane.