10 figuras del rock en español harán historia en el Teatro Metropólitan: ¿Precios y fecha del show?

Rock en Español El concepto de Lo Mejor del Rock en Español nació precisamente para reunir a figuras provenientes de distintas bandas. (Especial)

La historia del rock en español volverá a escribirse con guitarras encendidas, voces reconocibles y canciones que han acompañado a varias generaciones.

Los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster y directamente en las taquillas del inmueble.

¿Cuándo y qué artistas están confirmados para 10 figuras del rock en español?

El próximo 20 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México recibirá a Lo Mejor del Rock en Español, un espectáculo que reunirá a diez músicos vinculados con algunas de las agrupaciones más representativas del género en México y Latinoamérica.

La velada contará con la presencia de Mauricio Clavería y David Chirino, de La Ley; Ernesto “Bola” Domene, de La Lupita; Javier Stone, de Víctimas del Dr. Cerebro; Claudio Pérez, de Radio Kaos; Ismael Salcedo, de Los Daniels; Alfonso Fors, de Cuca; Cala de Villa, de Rostros Ocultos; Kenny Avilés, de Kenny y los Eléctricos, y Jorge Guevara, quien formó parte de Elefante.

Todos ellos unirán experiencia, personalidad y memoria musical dentro de una presentación concebida para celebrar una época decisiva del rock cantado en español.

No se trata únicamente de una sucesión de participaciones individuales, sino de un colectivo integrado por artistas que conocen desde dentro la evolución del género.

El concepto de Lo Mejor del Rock en Español nació precisamente para reunir a figuras provenientes de distintas bandas y construir con ellas un recorrido en vivo por los sonidos que dominaron las décadas de los ochenta y noventa.

Además de demostrar la vigencia que esas canciones conservan entre el público actual. La propia organización presenta al proyecto como uno de los colectivos más importantes del rock en español.

El espectáculo promete llevar al público por diferentes vertientes del género: desde la elegancia alternativa de La Ley hasta la teatralidad de Víctimas del Dr. Cerebro; del desenfado de La Lupita a la fuerza de Cuca; de la emotividad de Rostros Ocultos al espíritu incombustible de Kenny y los Eléctricos.

Más que un ejercicio de nostalgia, será una afirmación de permanencia: las canciones cambian de escenario y encuentran nuevos intérpretes, pero conservan la capacidad de reunir a miles de personas alrededor de una historia común.

¿Precios del concierto 10 figuras del rock en español?

La realización del concierto corre a cargo de ProEventos, promotora cuyo respaldo garantiza una producción profesional a la altura de la importancia del cartel y del escenario elegido.

Su experiencia en la organización de espectáculos permitirá que esta reunión cuente con los estándares técnicos, musicales y logísticos necesarios para entregar una noche de gran calidad.

El Teatro Metropólitan resulta el marco ideal para una celebración de esta naturaleza. Ubicado en Independencia número 90, colonia Centro, en la Ciudad de México, el recinto posee una historia estrechamente ligada a los grandes conciertos y espectáculos de la capital.

Rock en Español Este es el cartel confirmado para 10 figuras del rock en español. (Especial)

Su amplitud, acústica y carácter monumental permitirán que cada guitarra, cada golpe de batería y cada coro colectivo encuentren la dimensión que merece esta reunión.

Los boletos para Lo Mejor del Rock en Español se encuentran a la venta por medio del sistema Ticketmaster México y directamente en las taquillas del Teatro Metropólitan. Los precios van desde los 620 pesos hasta los 2,728 pesos.

Se recomienda adquirirlos con anticipación, debido a la diversidad y relevancia de una alineación que reúne en una misma noche a seguidores de distintas bandas y generaciones.