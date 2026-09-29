Carlos Sainz: ¿será el próximo piloto de F1 en comprometerse?

En menos de un año, tres pilotos de la Fórmula 1 dieron importantes pasos en sus relaciones: Charles Leclerc, Alexander Albon y George Russell.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux ya se casaron y además esperan a su primer bebé; mientras que Alex Albon y George Russell anunciaron sus respectivos compromisos en 2026.

Poco a poco, el mundo de la Fórmula 1 ha ido expandiendo sus horizontes. Ahora es un lugar en el que no solo se discuten las rivalidades entre escuderías y las peleas en la pista a más de 300 km/h, sino que se ha convertido en un espacio que nos permite conocer la Fórmula 1 desde un ángulo diferente: moda, lifestyle, marcas, amistades, familia y relaciones.

Después de las tres coincidencias, es inevitable preguntar: ¿será que nos espera otro compromiso antes de terminar el año?

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux: Compromiso, boda y bebé

Primero vino Charles Leclerc. En noviembre de 2025, el piloto monegasco anunció su compromiso con Alexandra Saint Mleux, con una publicación de Instagram, un carrusel con la descripción “Mr². & Mrs. Leclerc”.

La publicación mostraba el detalle del collar de Leo Leclerc, la adorable mascota de la pareja, que contenía la frase: ¡Papá quiere casarse contigo!, mientras una galleta de celebración ponía: “Mamá dijo que sí”.

Meses después, dieron el siguiente paso.

En febrero de 2026, Charles y Alexandra se casaron en una ceremonia privada en Mónaco, revelando las primeras imágenes oficiales de la pareja recién casada.

Así, uno de los pilotos más codiciados de la parrilla pasó a convertirse en un hombre casado.

Además, antes del parón de verano de la temporada de 2026, llegó otra increíble noticia: la pareja estaba esperando a su primer bebé. Un minileclerc. Leo ya no será el único que se robará las miradas y la atención de todos en el paddock.

Y mientras seguíamos procesando toda esta información, llegó otro anillo.

Alex Albon y Lily Muni He: Una historia de amor inesperada

La nueva temporada de la Fórmula 1 aún no había comenzado, cuando de la nada, ¡bum!: otro anillo apareció en la parrilla, siendo Alex Albon, el protagonista en esta ocasión.

El piloto de Williams, decidió que era momento de proponerle matrimonio a su pareja, la golfista profesional Lily Muni He.

Anunciaron su compromiso a inicios de 2026 con una fotografía estilo polaroid en Instagram.

La historia de cómo comenzaron su relación parece sacada directamente de una película de amor. Lily vio a Alex por primera vez en Drive to Survive: una serie de Netflix de la Fórmula 1.

Después de sentirse atraída por él, Lily decidió seguirlo en Instagram.

Lo que comenzó con un follow terminó convirtiéndose en una relación de varios años y, finalmente, en un compromiso.

George Russell y Carmen Montero Mundt: El tercer anillo

Después de una publicación conjunta de George Russell y Alex Albon, comenzaron las teorías de que habría otro compromiso a la vuelta de la esquina.

Es muy sabido que ambos son muy buenos amigos desde su época en el karting, por lo que la publicación en la que ambos aparecen sosteniendo ramos de flores, cerrando con una pregunta: “bros before…?” generó sospechas.

Si Albon ya estaba comprometido, ¿sería que Russell seguiría sus pasos?

La respuesta llegó tan solo unos meses después, durante el parón de verano. George Russell confirmó su compromiso con Carmen Montero Mundt, mostrando su hermoso anillo personalizado durante una cena frente al mar.

Pero… ¿Por qué ahora todas las miradas apuntan a Carlos Sainz?

Después de las tres historias que terminaron en anillo o altar, era inevitable que apareciera el nombre de otro piloto de la parrilla: Carlos Sainz.

El piloto español mantiene una relación estable con la modelo escocesa Rebecca Donaldson desde 2023 y, durante los últimos meses, ambos han aparecido juntos en distintos eventos públicos.

Una de sus apariciones más recientes ocurrió en septiembre de 2026, en el Festival de Venecia, donde desfilaron juntos por la alfombra roja.

Por ahora no hay anillo para Carlos Sainz, pero después de tres pilotos dando grandes pasos en su vida personal, es entendible por qué es inevitable preguntarse si será el siguiente.

Una generación de pilotos creciendo frente a nuestros ojos

En menos de un año, tres pilotos de la parrilla han protagonizado historias de amor que terminaron en anillo y, en uno de los casos, incluso en boda.

Lo curioso tal vez sea recordar que, debajo del casco, también hay personas creciendo, cambiando y tomando decisiones importantes, aunque ellos lo hagan frente a millones de personas.

Hemos visto a estos pilotos llegar al mundo de la Fórmula 1, convertirse en titulares, cambiar de escudería, conseguir sus primeras victorias y, poco a poco, construir una vida más allá de la pista.

Pero dejando de lado el anillo y todos los detalles detrás de las pedidas, está esa sensación de darse cuenta de lo rápido que pasa el tiempo.

Y quién sabe, quizá antes de que termine el año, tengamos la sorpresa de que otro anillo llegó al paddock.