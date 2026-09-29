Las críticas están "odiando" Digger ¿Qué están diciendo de la nueva película de Alejandro González Iñárritu? (@diggerthemovie)

Ante el estreno de ‘Digger’, la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, las opiniones se han dividido y parecen no encontrar un punto medio; mientras que las críticas positivas alaban el trabajo audaz de Iñárritu, las negativas destrozan el filme.

¿Qué está diciendo la crítica sobre ‘Digger’ de Alejandro González Iñárritu?

Aunque las opiniones sobre la nueva película de Alejandro Iñárritu se encuentran divididas, la mayor parte de la crítica se centra en el avaricioso propósito de querer abarcar y demostrar muchas cosas con ‘Digger’, por lo que termina sin tener claro el camino que quiere seguir, quedándose en algún punto medio entre la sátira y el debate.

Por otro lado, una de las cosas que más se le ha alabado es el trabajo técnico que hay detrás, el cual ya casi no es visto en las películas actuales. La cinematografía de Emmanuel Lubezki, aunque desconcertante, captura de manera precisa la sensación de decadencia.

Mientras que la actuación de Tom Cruise es uno de los elementos que más ha causado debate entre los críticos, ya que unos opinan que con esta película demuestra el actor que hay más allá de la figura de acción que ha construido a lo largo de su carrera, mientras que otros opinan que su actuación queda opacada por sus compañeros de escena.

Principalmente, se le critica que es una película que busca emular la sátira hacia los magnates millonarios, pero que es tan conceptual que al final no hay nada más profundo que la pura presuntuosidad de Iñárritu. Medios como el Hollywood Reporter la califican como el resultado de dos egos desmesurados, donde nadie controló sus impulsos más egocéntricos, por lo que el filme termina perdiéndose en sí mismo.

Mientras que otras críticas, como la de la BBC, han mencionado que, aunque la mayoría de la gente no la vaya a disfrutar, no significa que sea un fracaso, destacando la actuación de Tom Cruise y el mensaje ambiental del guion.

¿De qué trata la nueva película ‘Digger’ de Alejandro González Iñárritu?

El filme se centra en un magnate petrolero —interpretado por Tom Cruise— quien, tras ignorar las advertencias de sus empleados de su planta de fracking en Groenlandia, causa el desprendimiento de una plataforma de hielo de un glaciar que se dirige a las costas europeas, lo que podría provocar un mortal tsunami.

Es así que el protagonista debe darse prisa para demostrar que es el salvador del planeta antes de que el accidente ecológico cause daños irreversibles a la humanidad. La película tiene previsto estrenarse en todos los cines de México el próximo jueves 1 de octubre.