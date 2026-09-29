Radiohead trae a México el KID A MNESIA Motion Picture House; ¿Precios y lugar del show digital?

Radiohead Los boletos están a la venta a partir de hoy en la plataforma de Fever. (Radiohead)

La icónica banda inglesa Radiohead traerá a México su aclamada instalación audiovisual Radiohead KID A MNESIA Motion Picture House, una fascinante película de gran formato, acompañada de una galería de arte imperdible, que se lanzó por primera vez en la pasada edición de Coachella 2026.

¿Cómo es la KID A MNESIA Motion Picture House México?

Construida bajo la guía de Thom Yorke y el artista Stanley Donwood, esta instalación audiovisual a gran escala promete sorprender a todos los fans mexicanos de la legendaria banda formada en Abingdon, Inglaterra.

Los seguidores recordarán que este ambicioso proyecto, dirigido por Sean Evans, debutó en el universo virtual de la mano de Epic Games Store y PS5 durante la pandemia, siendo aclamado por la crítica, quien la describió como una experiencia “inquietante y hermosa”.

Hoy, ese concepto original da el salto al mundo físico para convertirse en una muestra itinerante modular, concebida para envolver al público por completo en las icónicas atmósferas sonoras de Kid A y Amnesiac.

¿Dónde y qué precio tiene la KID A MNESIA Motion Picture House México?

Al recorrer esta experiencia, calificada por SPIN como “una visión onírica y evocadora de dos de los álbumes más importantes de Radiohead”, los asistentes podrán contemplar una proyección cinematográfica de gran formato con 75 minutos de duración que reúne miles de fragmentos, bocetos, pinturas, collages y notas manuscritas que la banda creó hace 25 años, durante el proceso de grabación de ambos álbumes.

La proyección está acompañada por una banda sonora que integra una mezcla inédita del productor Nigel Godrich, realizada a partir de los multitracks originales, reproducida en un sistema personalizado de audio espacial inmersivo con 6 puntos de sonido envolvente.

Alrededor de la sala principal, los fans mexicanos podrán también recorrer una galería que exhibe la obra visual, a escala real, creada por la banda.

Deslumbrante, visceral y conmovedoramente intensa, esta experiencia épica, cuyos boletos costarán desde 650 pesos, aterrizará en La Maravilla Studios a partir del martes 27 de octubre.