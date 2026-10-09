La canción que transforma el desamor en resiliencia y salud mental

El cantante César Porto comparte los detalles detrás de su sencillo “124 días”, un tema que aborda el dolor profundo y el desamor, inspirándose en vivencias ajenas para conectar con los oyentes a través de baladas pop con tintes regionales. Asimismo, reflexiona sobre la importancia fundamental de la salud mental y la gestión emocional, destacando cómo la terapia y el arte sirven como herramientas esenciales para superar las crisis personales. A lo largo de su trayectoria de 16 años, el artista subraya que el éxito se construye mediante la paciencia, la resiliencia y la autenticidad en el escenario, distanciándose de la superficialidad para buscar una conexión emocional genuina con su público, similar a la que proyectaban grandes referentes de la música.

El sencillo “124 días” fue un compuesto por el productor y baterista regiomontano Vladimir Soto. La letra relata una historia de desamor y abandono. César buscó conectar con el tema basándose en historias familiares para transmitir esa carga emocional y de despecho.

Congruencia sonora: la balada pop vestida con matices regionales

En la fase inicial del proyecto, César Porto enfrentó la inercia habitual de la industria, que pretendía encasillarlo en el regional mexicano comercial tradicional, sugiriéndole incluso el uso de indumentaria de concepto como el sombrero. El artista rechazó esta propuesta al considerar que no correspondía a su identidad ni a la música con la que se formó desde la infancia.

En ese punto crítico, la intervención de su entonces productor, Benjamín Díaz, resultó decisiva para sostener la visión del intérprete ante los ejecutivos, argumentando que forzar un personaje artificial terminaría por fracturar la congruencia del proyecto ante el público. Posteriormente, en el estudio de grabación, Porto trabajó codo a codo con el experimentado productor Junior Cabral —reconocido por sus producciones para figuras de la talla de Intocable o Ana Bárbara—. Juntos moldearon una estructura de balada pop matizada con pinceladas e instrumentos del regional mexicano, logrando un balance fresco sin perder la esencia vocal del cantante.

César Porto se centra en el lanzamiento y concepto de su sencillo "124 Días" (Cortesía)

Salud mental y catarsis: la necesidad de nombrar lo que duele

Tomando como punto de partida la temática de 124 días —donde la incapacidad de procesar el dolor emocional puede conducir a adicciones o desenlaces trágicos—, Porto aborda de manera abierta la importancia de la salud mental. Desde su perspectiva, ante rupturas o el fallecimiento de seres queridos, la sociedad ha adolecido históricamente de una falta de formación emocional desde la infancia para identificar y canalizar el sufrimiento.

El intérprete sintetiza su postura sobre la gestión afectiva en tres pilares fundamentales:

La urgencia de la terapia profesional: Es imprescindible recurrir a especialistas de la salud mental para procesar las crisis, evitando desquitar la frustración con los seres cercanos o incurrir en conductas autodestructivas. La educación emocional pendiente: Existe un vacío histórico en el sistema educativo y familiar, donde se suele responder a la tristeza con frases evasivas como “échale ganas”, en lugar de enseñar a distinguir entre frustración, enojo o desolación. La catarsis artística y del oyente: Tanto el ejercicio de cantar o escribir como el hecho de asistir a espacios colectivos de desahogo funcionan como canales terapéuticos esenciales para liberar emociones reprimidas sin dañar a terceros.

La capacidad de analizar estos procesos con madurez es el fruto directo de los golpes de realidad asimilados a lo largo de 16 años de recorrido independiente en el panorama musical.