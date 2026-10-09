¿'Digger’ dejará sólo deuda para Warner? Estiman pérdidas por más de 200 MDD para la película de Alejandro Iñárritu y Tom Cruise

Digger 2026 Con un presupuesto estimado de casi 180 millones de dólares, ‘Digger’ de Alejandro G. Iñárritu se encamina a ser una de las pérdidas más grandes de Warner Bros.

La apuesta de reunir al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu con una de las estrellas más rentables de Hollywood, el aclamado Tom Cruise, se ha convertido en uno de los fracasos financieros más costosos de Warner Bros. Pictures, crisis de taquilla que arriba en plena fusión con Paramount.

De acuerdo con estimaciones publicadas por TheWrap, la película podría generar pérdidas de hasta 250 millones de dólares (MDD), incluso tomando en consideración los ingresos posteriores a la exhibición en salas y no únicamente su primer fin de semana en pantalla grande. Tal panorama contrasta con las dimensiones de la producción, cuyo presupuesto estimado alcanzó los 180 millones de dólares al sumar la campaña de marketing.

‘Digger’ podría representar una pérdida de 200 MDD: ¿cómo afecta a la fusión de Warner Bros. y Paramount?

A pesar de que Digger se postuló como uno de los proyectos más ambiciosos del 2026 con la expectativa de generar ganancias significativas al reunir a Iñárritu —director mexicano al cuatro veces ganador del Oscar— con la superestrella de Hollywood Tom Cruise, las primeras críticas de la película destrozaron la ilusión rápidamente.

Tal resultado plantea una pregunta que va más allá de la carrera de Cruise o de la recepción de la obra de Iñárritu: ¿qué tan costoso puede resultar un fracaso de esta magnitud para Warner Bros.? Especialmente tras concretar su fusión con Paramount bajo la identidad de Skydance Corporation.

Si bien la operación reúne bajo una misma compañía a estos dos grandes grupos del entretenimiento, con sus respectivos estudios, franquicias, canales y plataformas de streaming, el fracaso de Digger no implica que la fusión esté en riesgo ni que la nueva empresa vaya a endeudarse por la cantidad específica de pérdida. No obstante, sí representa un pasivo económico para el negocio cinematográfico heredado por la nueva administración y una presión adicional para demostrar que puede asignar mejor sus recursos.

Hasta el momento, la principal pérdida es para Warner Bros. Pictures, el estudio que financió íntegramente la película y, debido a ello, debe asumir de forma directa el impacto económico estimado. Dado que el filme de Iñárritu recaudó sólo 8 millones de dólares en el mercado estadounidense y 21 millones de dólares a nivel internacional, proyecciones realizadas por TheWrap señalan que la recaudación global en cines difícilmente superará los 40 millones de dólares.

Debido a que el costo de producción fue de aproximadamente 173 millones de dólares, sumando alrededor de 100 más destinados a promoción y marketing, el desempeño comercial de la cinta deja poco margen para recuperar la inversión que el estudio realizó, lo que ha traído a conversación otros grandes fracasos de la industria.

¿Cuánto debería recaudar ‘Digger’ para ser rentable?

En Hollywood, el rendimiento de una película depende de múltiples factores que rebasan la fama de una estrella consolidada en la industria o el prestigio de un director ganador del Oscar, tales como la recepción del público, el género, la campaña publicitaria, la competencia en cartelera e incluso la capacidad de recuperar la inversión mediante diferentes ventanas de distribución.

La propuesta de Warner Bros. con Iñárritu y Cruise a la cabeza, una comedia negra que explora el poder, el ego y las élites económicas del mundo, tuvo una respuesta comercial tan débil que ha sido declarada un fracaso en su primer fin de semana.

Sin embargo, no ha sido el primer caso en obtener este resultado, pues en los últimos años se han tenido proyectos como John Carter, The Lone Ranger o The Marvels para ejemplificar superproducciones que generaron pérdidas debido a la diferencia entre sus presupuestos y recaudación.

En el caso de Digger, el problema es especialmente evidente porque la producción habría requerido una recaudación global superior a los 400 millones de dólares para empezar a ser rentable; no obstante, la proyección apunta a sólo 40 millones de dólares, lo que lleva al proyecto a perfilarse como una de las apuestas más costosas del estudio.