Natanael Cano cancela todos sus conciertos: ¿Qué le pasó al cantante mexicano? (Edgar Negrete Lira)

Este jueves 8 de octubre el equipo del cantante de Natanel Cano y su sello discográficos los C.T. por medio de un comunicado anunciaron la cancelación las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour.

Igualmente, todas sus apariciones públicas y otros compromisos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.

¿Por qué canceló sus presentaciones?

El equipo del cantante compartió que el sonorense tomó la decisión de posponer las fechas restantes del tour para cuidar la salud y bienestar, sin profundizar en detalles sobre su estado actual.

Esto sucede después de que el cantante publicara un video donde lanza rocas a su vehículo particular valuado en más de un millón de pesos con el argumento de que “ya no le gustaba el color”.

Asimismo, piden privacidad tanto para él como para su familia y esperan la comprensión de sus fans que han estado a su lado.

¿Cuáles son las ciudades donde canceló su concierto?

La declaración oficial por parte del equipo de Natanael Cano informó que las 10 fechas restantes de su gira quedarán pospuestas y los boletos serán reembolsados en el punto de venta original. El tour estaba planeado hasta el 5 de diciembre de 2026, los conciertos cancelados con las siguiente.

17 de octubre en Mérida, Yucatán. 30 de octubre en Veracruz, Veracruz. 31 de octubre en Puebla, Puebla. 6 de noviembre en Toluca, Estado de México. 7 de noviembre en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 14 de noviembre en Mexicali, Baja California. 21 de noviembre en Morelia, Michoacán. 27 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. 28 de noviembre en Torreón, Coahuila. 5 de diciembre en Acapulco, Guerrero

Cano supera los 25.5 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y se posiciona como el artista número 269 más escuchado del mundo.