Los Cafres y Los Estrambóticos llegan al Auditorio Nacional: Gonzalo Albornoz revela en entrevista todo sobre el concierto en CDMX

Hay conciertos que se disfrutan y otros que se viven a tope gracias a la energía y fuerte química que se transmite. El Auditorio Nacional de la Ciudad de México recibirá a Los Cafres y Los Estrambóticos, dos bandas con estilos distintos, pero con algo en común: saben perfectamente cómo convertir un show en una noche para cantar, bailar, amar y hasta llorar.

La combinación reúne a una de las agrupaciones más importantes del reggae en español con uno de los nombres más reconocidos del ska mexicano, por lo que el encuentro apunta a convertirse en uno de los eventos más interesantes de noviembre.

¿Cuándo será el concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos en CDMX?

La presentación está programada para el 19 de noviembre de 2026 en el Coloso de Reforma. La propuesta junta los sonidos relajados y melódicos del reggae con la energía característica del ska, en una noche que recorrerá buena parte de la historia musical de ambas agrupaciones.

Para quienes crecieron escuchando estos géneros, la fecha trae encima mucha nostalgia. Tanto Los Cafres como Los Estrambóticos llevan décadas construyendo un público que ha ido pasando sus canciones de una generación a otra.

Los Cafres llegan con sus clásicos de reggae

Originarios de Argentina, Los Cafres comenzaron su historia a finales de los años 80 y terminaron convirtiéndose en una referencia obligada cuando se habla de reggae latinoamericano.

En entrevista con Gonzalo Albornoz, bajista de Los Cafres, pudimos platicar cómo la banda ha desarrollado un estilo en el que conviven las bases del reggae con letras cargadas de romance, reflexión y emociones bastante reconocibles para quien sea que haya atravesado casi cualquier tipo de historia.

De acuerdo con Gonza, en la presentación en la CDMX no faltarán canciones que forman parte de su identidad, entre ellas “Tus Ojos”, “Casi q’ me pierdo” y “Si el amor se cae”. Es decir, habrá material suficiente para cantar a tope, probablemente, para que más de una persona salga del Auditorio con la certeza de lo grande que la banda los ha acompañado desde hace más tiempo del que pensaban.

Los Estrambóticos pondrán el toque de ska mexicano

Del otro lado estará Los Estrambóticos, una banda fundamental para entender buena parte de la historia del ska en México y, desde luego, grandes amigos de Los Cafres.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo se ha caracterizado por mezclar ska, rock y letras que retratan situaciones cotidianas con humor y ese particular sabor chilango que terminó convirtiéndolo en uno de los favoritos de la escena nacional.

Entre los temas que forman parte de su repertorio destacan “La Herida”, “Soñar No Cuesta Nada” y “Peter Punk”, canciones que seguramente pondrán a brincar a buena parte del recinto.

La combinación con Los Cafres resulta especialmente atractiva porque no se trata simplemente de juntar a dos bandas con públicos similares. El concierto propone un recorrido entre dos maneras distintas de entender los ritmos latinoamericanos: la cadencia del reggae y la energía acelerada del ska.

Una noche para los fans del reggae y el ska

El concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos en CDMX llegará en un momento en el que la capital continúa sumando presentaciones de bandas con largas historias detrás.

Si alguna de estas bandas marcó tu etapa de secundaria, prepa o universidad, no puedes dejar pasar la oportunidad de disfrutar una noche llena de sorpresas.