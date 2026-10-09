‘Crazy Rich Asians’ vuelve como serie de HBO: ¿por qué retrasaron tanto la secuela de la rom-com que recaudó $239 millones?

HBO anuncia serie de Crazy Rich Asians El éxito taquillero de 2018 con un elenco totalmente asiático tendrá una serie secuela para HBO con Michelle Yeoh, Constance Wu y Henry Golding nuevamente a bordo.

La industria del cine en época prepandémica había obtenido un significativo avance en diversos géneros, siendo una de las mayores sorpresas Crazy Rich Asians, comedia romántica y primera película de estudio con un elenco totalmente asiático desde The Joy Luck Club en 1993 que rompió récords en taquilla al recaudar $239 millones de dólares en todo el mundo.

El abrupto éxito del filme dirigido por Jon M. Chu (In The Heights, Wicked) y protagonizado por Constance Wu, Henry Golding y la ganadora al Oscar, Michelle Yeoh (Everything, Everywhere, All At Once), prometía una larga vida a la historia basada en los libros Kevin Kwan, sin embargo, el mundo se detuvo ante el COVID-19 y, posteriormente, los problemas arribaron a la franquicia.

No obstante, tras ocho años de larga espera, la comedia romántica más exitosa del 2018 volverá en formato serie para HBO, según lo anunció la cuenta oficial de la plataforma en redes sociales. El anuncio despertó inmediatamente la esperanza de miles de fans alrededor del mundo, quienes se preguntan: ¿qué actores y actrices volverán, y por qué la secuela de Crazy Rich Asians ha tardado tanto en hacerse realidad?

HBO anuncia la secuela de Crazy Rich Asians: ¿cuál será el elenco y qué se sabe hasta ahora?

Con una fusión finalmente establecida entre Paramount y Warner Bros. Discovery, el futuro de las plataformas de streaming que serán parte del nuevo conglomerado parece mantenerse viento en popa, siendo la prueba de ello el anuncio de nuevos proyectos como la serie secuela de Crazy Rich Asians, la película de elenco totalmente asiático que rompió récords de taquilla durante prepandemia.

El filme dirigido Chu y guión a cargo de Adele Lim, recaudó más de 239 millones en todo el mundo. En la crítica, Locamente Millonarios (traducción en Latinoamerica) también fue un rotundo éxito, recibiendo una calificación del 91% en Rotten Tomatoes y diversas reseñas que aclamaron las tomas visualmente deslumbrantes, el respeto y amor a la cultura asiática contemporánea, y una historia que fue “aire fresco” entre las comedias románticas tradicionales.

Debido a la enorme popularidad que la película generó desde el 2018, año de su estreno, Warner Bros. mantuvo su vista en un proyecto secuela, mas la oportunidad concreta no se manifestó hasta este 2026.

Not just rich — crazy rich. From Jon M. Chu and Adele Lim, #CrazyRichAsians will continue as an HBO Original Series starting production in 2027. Constance Wu, Henry Golding, Ronny Chieng, and Michelle Yeoh reprise their roles based on Kevin Kwan's bestselling books. https://t.co/OLk2ljdW0U — HBO Max (@hbomax) October 8, 2026

Mediante su cuenta oficial en redes sociales, HBO anunció que Crazy Rich Asians continuará su historia en formato serie para su plataforma de streaming.

“Desde una novela bestseller hasta una película taquillera y ahora en televisión, ‘Crazy Rich Asians’ se ha consolidado como una de las historias más queridas de la cultura popular”, expresó Channing Dungey, presidente de Warner Bros. Television Group y US Networks, quien también dio una cálida bienvenida a actores y actrices que retomarán sus papeles originales; entre los nombres confirmados, figuran:

Constance Wu ( Rachel Chu ).

( ). Henry Golding ( Nicholas Young ).

( ). Michelle Yeoh ( Eleanor Sung-Young ).

( ). Ronny Chieng (Eddie Cheng).

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno de la serie secuela, mas el equipo que ha dado luz verde al proyecto confirmó que Adele Kim volverá como guionista de la historia, además de que ocupará los cargos de showrunner y productora ejecutiva. Por su parte, Chu y Kevin Kwan también se unen como productores ejecutivos.

“Esta serie es la secuela que estábamos esperando, pero en lugar de una sola película, tendremos ocho episodios para profundizar en los personajes y mundos de los brillantes libros de Kevin Kwan”, anunció Lim, confirmando el número de episodios que la serie secuela comenzará a desarrollar en 2027.

Los obstáculos de Crazy Rich Asians: ¿por qué la secuela tardó ocho años?

El enorme éxito de la comedia romántica que se convirtió en un hito del género en 2018 logró que su continuación obtuviera una rápida respuesta afirmativa por parte del estudio, sin embargo, el tropiezo llegó cuando Adele Lim decidió salirse del proyecto por razones de pago, ya que su oferta había sido significativamente menor a la de su coguionista, Peter Chiarelli (La Propuesta).

Para la secuela de Crazy Rich Asians, Chiarelli recibió la oferta de $800,000 a $1 millón de dólares, mientras que a Lim únicamente se le propuso un pago alrededor de $110,000, a pesar de haber sido la guionista que Chu llevó al proyecto para darle voz cultural a la película (una de las razones principales de su popularidad).

Crazy Rich Asians Adele Lim vuelve como guionista del éxito taquillero.

Si bien el coguionista ofreció dividir su propia tarifa con Adele, ella lo rechazó y sostuvo que “lo que gana no debería depender de la generosidad de su compañero”, así que renunció al proyecto. Su salida representó una importante pérdida para la continuación de Crazy Rich Asians y dicha secuela cayó en la oscuridad e incertidumbre durante ocho años.

No obstante, en la serie recién anunciada, HBO ha corregido sus errores pasados, ya que la secuela pasará por la propia compañía de producción de Lim, 100 Tigers, además de que ella tomará los cargos de showrunner, guionista y productora ejecutiva.

“Trabajar con el equipo creativo original, con el apoyo y la visión de HBO y Warner Bros. Television, ha sido un sueño. Nuestro equipo de guionistas está a pleno rendimiento y estamos deseando compartir lo que hemos creado”, comentó la guionista original y actual de la producción que ha dado vida a la serie de novelas escritas por Kevin Kwan.