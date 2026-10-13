Meme del Real explora nuevas sonoridades sin dejar atrás su historia musical

Meme del Real en concierto desde el Teatro Metropolitan Foto: Crónica Digital

Del corrido tumbado a la banda, pasando por canciones de Karol G, Café Tacvba, Zoé y Caifanes. Meme del Real convirtió la mezcla de géneros en uno de los momentos más llamativos de su presentación del viernes 9 de octubre en el Teatro Metropólitan, donde también recorrió parte de su historia musical y mostró otras formas de acercarse a canciones conocidas.

El músico reunió temas de distintos estilos en un popurrí que destacó por la combinación de sonidos y referencias musicales. La propuesta mostró cómo canciones conocidas pueden adquirir otro carácter al cambiar sus arreglos y explorar géneros diferentes.

Canciones conocidas con un sonido diferente

La exploración musical también apareció en las versiones de “Querida”, de Juan Gabriel, que Meme interpretó con un estilo electrónico, y “Nunca es suficiente”, en la versión de Los Ángeles Azules junto a Natalia Lafourcade. Ambas canciones formaron parte de un repertorio que alternó reinterpretaciones con temas de su proyecto solista, como “Incomprensible”, “Quiero ver”, “Me volví loco”, “Princesa”, “Aunque sea” y “Todo va a estar bien”.

El concierto también recuperó una parte de su historia musical con “Aviéntame”, de Café Tacvba. Más adelante, Chetes se sumó a Meme en el escenario para interpretar “16 de febrero”, en uno de los momentos de colaboración de la noche.

La combinación de canciones propias, versiones y referencias a otros artistas dio variedad al repertorio. En lugar de mantenerse en un solo estilo, la presentación pasó por diferentes sonidos y mostró una faceta de Meme interesada en experimentar con la música desde distintas perspectivas.

Meme del Real en concierto desde el Teatro Metropolitan Foto: Crónica Digital

Canciones conocidas con un sonido diferente

La exploración musical también apareció en las versiones de “Querida”, de Juan Gabriel, que Meme interpretó con un estilo electrónico, y “Nunca es suficiente”, en la versión de Los Ángeles Azules junto a Natalia Lafourcade. Ambas canciones formaron parte de un repertorio que alternó interpretaciones con temas de su proyecto solista, como “Incomprensible”, “Quiero ver”, “Me volví loco”, “Princesa”, “Aunque sea” y “Todo va a estar bien”.

La presentación también incluyó “Aviéntame”, de Café Tacvba, y “16 de febrero”, que Meme interpretó junto a Chetes, invitado de la noche. Su participación se sumó a las referencias a otros músicos presentes a lo largo del concierto.

Uno de los momentos más llamativos llegó con una mezcla de “Provenza”, de Karol G; “Eres”, de Café Tacvba; “Arrullo de estrellas”, de Zoé, y “Viento”, de Caifanes. El popurrí llevó estas canciones hacia sonidos de corrido tumbado y banda, combinando géneros distintos en una misma propuesta musical.

Más que limitarse a reunir canciones de distintas épocas y estilos, el repertorio mostró las diferentes facetas de Meme: su trabajo individual, sus vínculos con otros músicos y su disposición a explorar nuevas formas de interpretar temas conocidos.

Meme del Real en concierto desde el Teatro Metropolitan Foto: Crónica Digital

Las historias detrás de las canciones

Entre las interpretaciones, Meme compartió algunas reflexiones sobre su proceso creativo. En uno de esos momentos habló de lo enriquecedor que resulta colaborar en proyectos musicales para películas y trabajar a partir de una idea. Sus palabras permitieron conocer un poco más sobre una faceta de su trabajo que va más allá de su propio repertorio.

También contó una experiencia personal relacionada con la naturaleza y la práctica del yoga. Relató que, después de una sesión, le surgió una idea musical que intentó recordar. A continuación, interpretó “Estaba sentado”, vinculando la canción con esa anécdota.

Estos momentos dieron otro contexto a la presentación. Además de escuchar sus composiciones y las versiones de otros artistas, el público pudo acercarse a algunas de las experiencias que han acompañado su relación con la música.

La noche en el Teatro Metropólitan reunió distintas facetas del recorrido artístico de Meme del Real: su trabajo solista, sus vínculos con otros músicos y su historia con Café Tacvba. Entre los cambios de género y las historias personales, el concierto mostró a un artista dispuesto a explorar nuevas sonoridades sin dejar atrás las referencias que forman parte de su trayectoria.