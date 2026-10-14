Los mejores años de nuestra vida: Hombres G transforma el Auditorio en una máquina del tiempo musical

Hombres G en el Auditorio Nacional Foto: Especial

El Auditorio Nacional volvió a vibrar con Hombres G. La banda ofreció un espectáculo que reunió a miles de seguidores, quienes disfrutaron de una noche cargada de nostalgia y éxitos musicales.

Bajo el estandarte de su gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”, la icónica banda madrileña abrió la noche con “Voy a pasármelo bien”, tema que inició una transformación en el Coloso de Reforma en una máquina del tiempo musical.

David Summers dio la bienvenida a un público visiblemente emocionado:

“Estamos felices de compartir y devolver a nuestro México querido. Es un placer siempre compartir con vosotros. Les vamos a cantar un montón de canciones que vais a cantar con nosotros y, por encima de todo y como siempre, lo vamos a hacer de puta madre”.

Y ahí inició el recorrido musical de Hombres G con “Chicas cocodrilo”, “Mujer de bandera” y “No te escaparás”.

Cuando llegó el turno de “Chico, tienes que cuidarte”, las 10 mil almas cantaron al unísono, sin dejar de aplaudir.

Tiempo que aprovechó Summers para dedicarle unas palabras a su fiel público, que ha seguido al cuarteto por más de cuatro generaciones:

“Gracias, amigos. ¡Qué maravilla volver a México! No saben cómo queremos a este país y a esta ciudad. Son ya 40 años viniendo aquí, 40 años, más de 100 viajes. Hemos venido más a México que a muchas ciudades de España. Es increíble y siempre con este cariño, siempre con este público tan maravilloso. Es nuestro mejor patrimonio que tenemos en todo este país. Estar en esta ciudad, de verdad, para nosotros es muy especial. Nos sentimos absolutamente como en casa, totalmente. Nos sentimos como mexicanos cada vez que venimos aquí y quería agradecer todo este cariño con una canción como todas las que hace Hombbres G: ‘Me siento bien’”.

La agrupación, liderada por David Summers, deleitó a su público con un repertorio que incluyó sus canciones más emblemáticas, entre ellas “¿Qué soy yo para ti?”, “Lo noto” y “Si yo no te tengo a ti”, transportando a los asistentes a las décadas en las que sus temas se convirtieron en himnos generacionales.

Clásicos como “Venecia”, “Indiana”, “Te necesito”, “Te quiero”, “Devuélveme a mi chica”, “Nassau”, “Dos imanes”, “Marta tiene un marcapasos”, “Temblando” y muchos más, con los que deleitaron a los fans.

Hombres G aprovechó su presentación para interpretar “Gilipollas”, primer sencillo del decimocuarto álbum, titulado Acojonante.

David Summers también anunció que en unos días el público podrá disfrutar del documental “Los mejores años de mi vida” a través de la plataforma Netflix, donde narran su recorrido musical a lo largo de más de 40 años de trayectoria.

La noche cerró con “Sufre, mamón”, tema con el que hicieron su debut en 1985.

Cabe destacar que la agrupación, integrada por David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina, tiene cuatro fechas más programadas en el Auditorio Nacional, para después presentarse en Zapopan, Jalisco.