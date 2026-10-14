¿Por qué hospitalizaron a Laura Bozzo en México? Esto se sabe de la salud actual de la conductora

Hospitalizan a Laura Bozzo Reportes señalan que especialistas examinan la posibilidad de intervención quirúrgica.

La noche del martes 13 de octubre, se difundió a través de medios de comunicación y redes sociales la hospitalización de emergencia de Laura Bozzo, conductora de origen peruano con reconocida trayectoria en la televisión mexicana.

De acuerdo con los primeros reportes, la presentadora habría ingresado al Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’, perteneciente al sistema IMSS Bienestar, en el estado de Guerrero.

Hospitalizan de emergencia a Laura Bozzo: ¿qué fue lo que sucedió y qué se sabe de su salud?

La polémica conductora de televisión, abogada y escritora peruana, Laura Bozzo, fue ingresada a un hospital en Acapulco, Guerrero, a sus 75 años tras —según señalan primeros reportes— presentar deshidratación severa acompañada de una parálisis intestinal; previo al diagnóstico, la presentadora habría sufrido complicaciones digestivas graves que culminaron en su traslado a la institución médica.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, un cuadro de peritonitis complicó la condición general de Laura Bozzo, causando que las paredes de su sistema digestivo se bloquearan y causaran tanto inflamación como fuerte dolor en la zona abdominal.

En complemento, la deshidratación severa complicó el flujo sanguíneo y el equilibrio de electrolitos en el organismo, por lo que el equipo médico administra suero por vía intravenosa a la presentadora para estabilizar sus signos vitales.

Si bien la familia de Bozzo no ha emitido un comunicado respecto al estado de salud actual de la conductora, medios han señalado que el personal sanitario del Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’ atiende a la famosa en sus instalaciones de urgencias médicas y su permanencia en el centro dependerá del desarrollo de las intervenciones programadas.

¿Laura Bozzo será sometida a cirugía tras su hospitalización de emergencia?

El estado de salud actual de Laura Bozzo este miércoles 14 de octubre demanda valoración constante por parte del equipo médico asignado a su caso, quienes determinaron que las próximas 24 horas son decisivas para determinar si la conductora requiere de una intervención quirúrgica complementaria.

La posible operación de emergencia tendría por propósito contrarrestar el bloqueo en el tracto digestivo al extraer la parte del intestino que fue dañada por la falta de tránsito; a su vez, esta cirugía buscaría prevenir la propagación de infecciones bacterianas dentro de la cavidad abdominal.