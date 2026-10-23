Manolo Jiménez reconoce 42 años de trayectoria de la CIRT en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció la trayectoria de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Delegación Coahuila, que celebró 42 años de fundación y de participación en la vida pública, social y económica de la entidad.

Durante la conmemoración, el mandatario estatal destacó la importancia de los medios de comunicación para mantener informada a la ciudadanía y contribuir al desarrollo del estado. También señaló que la relación entre el gobierno y el sector debe mantenerse con respeto, diálogo y apertura a las críticas constructivas.

Jiménez Salinas afirmó que el trabajo coordinado entre las instituciones públicas, la iniciativa privada, los organismos empresariales y los medios de comunicación permite identificar áreas de oportunidad y mejorar las acciones de gobierno.

Asimismo, reiteró su compromiso de mantener una relación cercana y respetuosa con quienes integran la industria de la radio y la televisión, al considerar que la colaboración entre los diferentes sectores es importante para fortalecer la seguridad, la competitividad y el bienestar de las familias coahuilenses. Durante el encuentro, el presidente nacional de la CIRT, José Antonio García Herrera, reconoció la unidad y la trayectoria de la delegación estatal a lo largo de sus 42 años de historia.

También destacó la relación de colaboración que existe entre el Gobierno de Coahuila y los medios de comunicación. Señaló que uno de los principales retos de la industria es adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas plataformas digitales, sin dejar de lado la libertad de expresión y el compromiso de informar a la población. Por su parte, el presidente de la CIRT Delegación Coahuila, David González, recordó el camino recorrido por la organización y agradeció el respaldo que ha recibido el sector para continuar con sus actividades.

Además, hizo un llamado a fortalecer la unidad entre los integrantes de la industria ante los desafíos regulatorios y tecnológicos que enfrenta la radio y la televisión. En su participación, también reconoció a los expresidentes y a las personas que han contribuido al crecimiento de la Cámara en la entidad.

González destacó la importancia de preservar la independencia periodística y mantener el compromiso de informar con responsabilidad, al considerar que estos principios forman parte del legado de la organización. En el evento también participó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien reconoció la trayectoria del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera por sus aportaciones al servicio público y al desarrollo de la capital coahuilense.

El presidente municipal destacó su compromiso social y su participación en iniciativas de apoyo a las familias, además de recordar que fue fundador del Diario de Coahuila. También señaló que la nomenclatura vial que lleva su nombre representa una forma de mantener presente su legado en la ciudad. Díaz González felicitó a la delegación estatal de la CIRT por sus 42 años de trabajo en favor de la información y su participación en la vida pública de Coahuila.

Con esta conmemoración, representantes del gobierno, autoridades municipales y dirigentes del sector destacaron la importancia de mantener una relación de respeto entre las instituciones y los medios de comunicación, así como de fortalecer la libertad de expresión frente a los cambios que enfrenta la industria. La celebración de los 42 años de la CIRT en Coahuila también representó una oportunidad para reconocer a quienes han formado parte de su historia y refrendar el compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo de la entidad mediante la radio, la televisión y las nuevas plataformas informativas.