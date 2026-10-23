Jóvenes arriesgan sus noches para proteger a la tortuga golfina en Chiapas

Mientras gran parte de la población descansa, un grupo de jóvenes recorre las playas de la costa de Chiapas para proteger a la tortuga golfina, una especie marina que enfrenta amenazas por el saqueo de sus huevos y la captura ilegal de ejemplares. Con lámparas y disposición para caminar durante varias horas, los vigilantes comunitarios participan en recorridos nocturnos para localizar los nidos que las tortugas dejan en la arena. Su trabajo consiste en resguardar los huevos y trasladarlos a espacios de incubación, donde puedan desarrollarse con mayores posibilidades de sobrevivir.

La labor no es sencilla, pues durante la temporada de anidación también aparecen personas que buscan los huevos para venderlos de manera ilegal. Esta situación representa un riesgo para la conservación de la especie y obliga a los voluntarios a mantenerse atentos durante sus recorridos. En comunidades costeras como el ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Mazatán, habitantes y grupos de conservación han trabajado para evitar que los nidos sean saqueados. A través de estas actividades, buscan proteger a las tortugas y fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por la naturaleza.

Cada nido puede contener alrededor de 100 huevos o más, por lo que perder uno significa reducir las posibilidades de que nazcan nuevas crías. Cuando los vigilantes encuentran un nido, recogen cuidadosamente los huevos y los trasladan a un área de protección para continuar con el proceso de incubación. Sin embargo, los esfuerzos de los voluntarios se enfrentan a diferentes dificultades. Los saqueadores suelen aprovechar la oscuridad para recorrer las playas y extraer los huevos, que posteriormente pueden comercializarse en el mercado ilegal. En algunos casos, cuentan con vehículos que les permiten desplazarse con mayor rapidez por la costa.

Ante esta situación, los grupos comunitarios consideran importante reforzar la vigilancia y contar con mayor apoyo de las autoridades ambientales para proteger los lugares donde llegan las tortugas a desovar. La tortuga golfina es una especie protegida que cumple una función importante en los ecosistemas marinos. Su conservación depende de acciones que permitan completar su ciclo reproductivo y reducir las amenazas que enfrenta en las playas mexicanas.

Además de vigilar los nidos, las comunidades realizan actividades de educación ambiental para explicar a niñas, niños y visitantes la importancia de cuidar a estos animales. También organizan liberaciones de crías, en las que las pequeñas tortugas recorren la arena hasta llegar al mar. Estas experiencias buscan generar conciencia sobre la necesidad de evitar la compra y el consumo de huevos de tortuga, así como denunciar las actividades relacionadas con su extracción y comercialización ilegal.

El trabajo de los jóvenes y habitantes que participan en estas brigadas demuestra que la conservación también puede comenzar desde las propias comunidades. Aunque sus recorridos nocturnos implican cansancio y dificultades, su objetivo es evitar que desaparezcan los nidos y aumentar las posibilidades de supervivencia de las nuevas generaciones de tortugas. En las costas de Chiapas, cada nido protegido representa una oportunidad para que más crías lleguen al mar. Por ello, la participación comunitaria, la vigilancia y la educación ambiental son fundamentales para preservar a la tortuga golfina y proteger la riqueza natural del estado.