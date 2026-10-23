Dengue en Baja California Sur deja cuatro muertes y 43 pacientes hospitalizados

Su circulación provocará lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del sur de México

El dengue mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Baja California Sur, donde se reportan cuatro defunciones y 43 pacientes que continúan hospitalizados por complicaciones relacionadas con esta enfermedad. La situación ha generado preocupación, principalmente en las zonas donde se concentra el mayor número de contagios.De acuerdo con los datos reportados durante octubre de 2026, la entidad acumula alrededor de 400 casos confirmados de dengue en lo que va del año. Las lluvias registradas durante los últimos meses han favorecido la acumulación de agua en patios, recipientes y espacios abiertos, condiciones que permiten la reproducción del mosquito transmisor.

Uno de los municipios que enfrenta esta situación es Comondú, donde Ciudad Constitución concentra una parte importante de los contagios. Habitantes de esta localidad han señalado la presencia de personas enfermas en diferentes colonias y han solicitado reforzar las acciones de prevención y fumigación. Los reportes indican que colonias como Pioneros, Invi y Pueblo Nuevo han registrado casos de dengue. Ante este panorama, vecinos han pedido a las autoridades sanitarias incrementar los recorridos y las labores para combatir al mosquito, además de mejorar la atención para quienes presentan síntomas.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal mantiene acciones de fumigación en diferentes municipios, entre ellos La Paz, Los Cabos y Comondú. Estos trabajos buscan disminuir la presencia del mosquito adulto y reducir las posibilidades de transmisión de la enfermedad. Las jornadas han abarcado más de 23 mil hectáreas en La Paz y Los Cabos, mientras que en Comondú se han realizado labores en una superficie aproximada de 13 mil 200 hectáreas, desde Ciudad Constitución hasta San Juanico.

Sin embargo, las autoridades sanitarias han señalado que la fumigación no es suficiente para terminar con el problema, debido a que no elimina las larvas que se desarrollan en recipientes con agua estancada. Por esta razón, se requiere la participación de la población para evitar que los mosquitos encuentren lugares donde reproducirse. Entre las principales recomendaciones se encuentra lavar, tapar, voltear y tirar recipientes que puedan acumular agua, como cubetas, botellas, llantas y otros objetos que permanecen en patios y azoteas. También se pide mantener limpios los espacios alrededor de las viviendas y revisar periódicamente los depósitos utilizados para almacenar agua.

Las autoridades exhortaron a la población a no ignorar los síntomas de la enfermedad y acudir a una unidad médica para recibir atención oportuna. Entre las principales señales se encuentran fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos y dolores musculares y articulares. Asimismo, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y cualquier sangrado son señales de alarma que requieren atención médica inmediata. La recomendación es evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal de salud.

El incremento de los contagios durante la temporada de lluvias representa un desafío para las autoridades y las comunidades, que deben mantener las medidas preventivas incluso cuando las precipitaciones disminuyen. Ante este panorama, la eliminación de criaderos, la vigilancia de los síntomas y la atención médica oportuna son fundamentales para reducir los riesgos y evitar nuevas complicaciones por dengue en Baja California Sur.