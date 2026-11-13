El Buen Fin 2026: ¿Qué ofertas y descuentos tendrá LG en esta temporada?

LG El Buen Fin también representa una oportunidad para complementar la experiencia audiovisual del hogar. (LG Electronic)

En El Buen Fin 2026, LG lanza diversas ofertas y promociones para todos los consumidores y fans de la marca, por lo que puedes comprar ese aparato que tanto deseas en tu hogar.

De esta forma, LG tendrá en oferta diversos Televisores LG OLED, equipos de audio y electrodomésticos forman parte de las promociones especiales de la compañía.

A través de su tienda en línea, la compañía ofrece beneficios exclusivos como cupones de bienvenida y meses sin intereses con tarjetas participantes hasta entrega gratuita en productos seleccionados.

Uno de los grandes beneficios de realizar la compra en lg.com/mx es la instalación básica gratuita en equipos participantes, un servicio especialmente relevante al adquirir productos como televisores y electrodomésticos de gran tamaño.

¿Qué ofertas y descuentos tendrá LG en esta temporada?

LG Electronics (LG) se suma a El Buen Fin 2026 con una selección de ofertas especiales en su tienda oficial en línea, donde los consumidores mexicanos podrán encontrar descuentos de hasta 60% en productos seleccionados de entretenimiento y electrodomésticos.

Del 13 al 17 de noviembre, LG.com ofrecerá oportunidades para renovar los espacios del hogar con tecnología de última generación, acompañadas de servicios y beneficios que ofrecen mayor comodidad y confianza durante todo el proceso de compra.

La edición de este año llega en un momento en el que las compras digitales continúan ganando terreno entre los consumidores mexicanos, quienes buscan no solamente precios competitivos, sino también facilidades de pago, entregas confiables y respaldo después de adquirir sus productos.

Con esta propuesta, LG busca acercar sus innovaciones a más hogares y ofrecer una experiencia de compra integral directamente desde su plataforma oficial.

Entretenimiento en grande: televisores OLED y NANO con precios especiales

Los televisores LG protagonizan algunas de las promociones más atractivas de esta edición. Para quienes buscan una experiencia cinematográfica en casa, la LG OLED evo AI C6 de 77 pulgadas estará disponible con hasta 53% de descuento.

Gracias a la tecnología OLED, que permite controlar individualmente la iluminación de cada píxel, este televisor ofrece negros profundos, colores intensos y un contraste excepcional para disfrutar películas, series y videojuegos.

Otra de las opciones destacadas es la LG OLED evo AI C6 de 65 pulgadas, podrá adquirirse con un descuento de hasta 29%.

Esta alternativa combina una experiencia visual premium con las funciones inteligentes de LG, convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean transformar su sala en un centro de entretenimiento.

Para quienes buscan un televisor de gran formato a un precio más accesible, la LG NANO AI NANO85 de 55 pulgadas tendrá un descuento de hasta 49% respecto a su precio regular. Su resolución 4K UHD y tecnología de color la convierten en una opción atractiva para disfrutar contenido de entretenimiento con gran nivel de detalle.

Audio que transforma cualquier reunión

El Buen Fin también representa una oportunidad para complementar la experiencia audiovisual del hogar o prepararse para las celebraciones de fin de año.

Entre las promociones más destacadas se encuentra la barra de sonido LG S30A, que contará con un descuento de hasta 60%. Diseñada para complementar el entretenimiento frente al televisor, ofrece una solución práctica para disfrutar películas, música y series con un sonido más envolvente.

Por su parte, la barra de sonido LG SH5A, con tecnología Dolby Atmos y configuración de 4.1 canales, estará disponible con un descuento de hasta 52%, ideal para quienes buscan llevar la experiencia de audio en casa a otro nivel.

Para las reuniones con amigos y familiares, la LG XBOOM Power9000 también tendrá un descuento especial de hasta 30%. Su propuesta de sonido está pensada para quienes disfrutan la música, las fiestas y las sesiones de karaoke.

Tecnología para simplificar las tareas del hogar

Las promociones de LG también incluyen electrodomésticos diseñados para facilitar las actividades cotidianas, optimizar el cuidado de la ropa y mejorar la conservación de los alimentos.

Una de las ofertas más atractivas será la lavadora LG de carga frontal de 16 kg, modelo WD16EGNTS6P, disponible con un descuento de hasta 54% frente a su precio regular. Este equipo incorpora funciones para el cuidado de las prendas, incluyendo tecnología Pet Care, convirtiéndose en una alternativa para los hogares que buscan mayor eficiencia y practicidad en sus rutinas de lavado.

En refrigeradores, el LG VT40BP, modelo Top Mount, podrá adquirirse con un descuento de hasta 52%. Esta promoción representa una oportunidad para renovar uno de los electrodomésticos esenciales del hogar.

Comprar directamente en LG.com: beneficios más allá de los descuentos

Además de las promociones de temporada, la tienda oficial de LG Electronics en México ofrece ventajas que buscan hacer de cada compra una experiencia más sencilla, segura y conveniente.

Al adquirir productos directamente en www.lg.com/mx, los consumidores pueden acceder a información detallada de los equipos, comparar características y contar con el respaldo del fabricante a través de sus canales oficiales de atención, garantía y servicio postventa.

Entre los beneficios disponibles destacan el envío gratuito, un descuento de bienvenida de 3% para nuevos miembros y un beneficio adicional de 5% al pagar mediante SPEI, de acuerdo con los términos y condiciones de cada promoción.

Durante El Buen Fin, los consumidores también podrán aprovechar promociones especiales con aliados financieros, como hasta 35% de cashback al pagar con tarjetas Santander, beneficio sujeto a registro previo y disponible únicamente el 15 de noviembre, así como hasta 15% de descuento adicional al pagar con Mercado Pago, utilizando el código BFINMP, del 13 al 17 de noviembre.

La plataforma también cuenta con opciones de meses sin intereses con instituciones bancarias participantes, facilitando la adquisición de productos de mayor valor y ofreciendo mayores alternativas de ahorro y flexibilidad de pago a los consumidores.

Otro de sus diferenciadores es la instalación básica sin costo en equipos participantes, un servicio especialmente relevante al adquirir productos como televisores y electrodomésticos de gran tamaño.

A ello se suma el servicio de Entrega Premium, disponible en zonas seleccionadas de Ciudad de México y Estado de México, que permite programar la recepción del producto, acceder a entregas de hasta 48 horas y realizar la instalación profesional el mismo día de la entrega, conforme a la cobertura y condiciones aplicables.

Este acompañamiento, desde la elección del equipo hasta su instalación y posterior funcionamiento, forma parte del compromiso de LG por ofrecer soluciones que respondan a las necesidades reales de los consumidores y simplifiquen su vida cotidiana.

Con estas promociones, LG Electronics reafirma su compromiso de acercar la innovación a más familias mexicanas y demuestra que El Buen Fin puede ser mucho más que una oportunidad para ahorrar: también es el momento ideal para invertir en tecnología, comodidad y experiencias que mejoran la vida en el hogar.

Los consumidores podrán consultar estas y otras promociones y productos participantes en https://www.lg.com/mx/promociones/buenfin26/ o escaneando el siguiente código QR del 13 al 17 de noviembre de 2026.