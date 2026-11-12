Google Uno de cada dos consumidores mexicanos encuestados tiene la intención de realizar compras durante esta temporada. (Google)

Se acerca el fin de año y con ello la temporada de descuentos más importante, mejor conocida como el “Buen Black Cyber 2026” (periodo comprendido por El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday).

¿Cómo acompaña Google a los compradores en esta temporada de descuentos?

Es por ello que Google México presentó el perfil del consumidor, herramientas que las personas pueden aprovechar para buscar los productos de interés y compartió los artículos más buscados durante el año con el objetivo de acercar una pista sobre los regalos ideales para las celebraciones de cierre de año.

El perfil del “Cazaofertas” mexicano: intención de compra y promociones favoritas

De acuerdo con un informe realizado por Ipsos y Google uno de cada dos consumidores mexicanos encuestados tiene la intención de realizar compras durante esta temporada.

La consultora también destaca un marcado incremento en el perfil de compradores considerados “cazaofertas”, es decir, personas cuya adquisición depende del atractivo del descuento.

Durante el Black Friday, el 51% de los encuestados afirmó que compraría dependiendo del descuento (un alza de 9% frente a 2025), mientras que en Cyber Monday la cifra se ubica en 43% (+7% en comparación con el año anterior) y en El Buen Fin en 40% (+11% frente a 2025).

En el proceso de investigación y construcción de compra

El buscador de Google es empleado para comparar opciones: 44% de los usuarios comparan precios, 33% comparan productos y 32% consultan el historial de precios.

YouTube para evaluar: 34% recurren a la plataforma para ver reseñas y comentarios de productos y 33% analizan comparativas en video, formato que ayuda a entender el contexto del producto y brinda mayor seguridad antes de concretar la compra.

El poder de la IA para tomar decisiones con confianza: esta tecnología se posiciona como una herramienta indispensable para planificar compras; el 82% de los usuarios de IA reportan utilizar Gemini para investigar productos durante las temporadas de descuento.

Asimismo, 3 de cada 4 usuarios afirman que herramientas como el Modo IA (AI Mode) y la Visión General (AI Overviews) les permiten tomar decisiones más ágiles y con mayor certeza.

¿Cómo aprovechar a Google y sus experiencias impulsadas por IA?

Google organizó las herramientas de su buscador en cuatro momentos clave para acompañar a los usuarios:

Momento 1 · Inspírate: usa el Modo IA para hacer preguntas detalladas y herramientas como Google Lens o Busca con un Círculo.

Momento 2 · Decide: comparar opciones frente a frente con Modo IA y usar Search Live para consultar por voz o con tu cámara en tiempo real.

Momento 3 · Ahorra: activa alertas para cuando bajen los precios y revisa cómo ha cambiado el costo del producto con el tiempo.

Momento 4 · Cómpralo: revisa al instante qué tiendas físicas cercanas tienen el producto disponible usando Google Maps.

Encuentra el regalo perfecto con el top 15 de tendencias de búsqueda en México

El reporte Top 15 Holiday Search Trends de Google muestra los productos que más aumentaron en búsquedas en México durante el año, incluyendo moda, tecnología, juguetes y artículos para el hogar:

Ideas de aplicación de las herramientas

Para ayudar a los consumidores a sacar el máximo provecho del Modo IA y de Gemini durante las compras de fin de año, te damos tres ideas de prompts:

Prompt 1 - Búsqueda de regalos e inspiración personalizada “Actúa como un asesor personal de compras navideñas. Recomiéndame 5 opciones de regalo para una persona apasionada por el bienestar y el deporte, considerando un presupuesto de $1,200 MXN. Incluye artículos con alta demanda esta temporada como bloques de yoga o pesas de gym, especificando dónde encontrarlos con opción de envío gratis.”

Prompt 2 - Comparación técnica y de precios en Modo IA “Ayúdame a comparar una pantalla de 98 pulgadas frente a un modelo de 85 pulgadas para El Buen Fin. Evalúa distancia de visión recomendada, consumo energético, relación calidad-precio y analiza si conviene priorizar ofertas de descuento directo o esquemas de meses sin intereses.”

Prompt 3 - Planificación estratégica de ofertas y logística “Crea una lista de verificación para mis compras de Black Friday y Cyber Monday enfocada en productos para el hogar y electrónica. Indica qué herramientas de seguimiento de precios activar, cómo verificar la disponibilidad en tiendas físicas cercanas con Google Maps y qué tiendas ofrecen alertas de bajadas de precio.

Esta época de compras se transforma gracias a la planificación anticipada y las innovaciones tecnológicas.

Al integrar herramientas como la búsqueda visual, el monitoreo continuo de precios y los asistentes virtuales, la experiencia resulta considerablemente más rápida, organizada y conveniente para el bolsillo, reafirmando el papel central de Google y sus soluciones de IA para maximizar el rendimiento del presupuesto.