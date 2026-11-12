¿Qué es Alexa para Compras, el asistente de inteligencia artificial para usuarios de Amazon?

Amazon El reto ya no es encontrar el producto, sino elegir con seguridad entre una gran variedad de opciones. (Amazon)

Amazon México presenta Alexa para Compras, una nueva funcionalidad que utiliza inteligencia artificial generativa, optimizada para ayudar a cada cliente a encontrar, comparar y decidir con confianza en la app de Amazon y en la versión de escritorio de Amazon.com.mx.

¿Qué es Alexa para compras?

Alexa para Compras está disponible para todos los clientes que tengan una cuenta en Amazon, sin necesidad de membresía Prime. Los clientes en México tienen hoy acceso a más marcas, más productos y más información que nunca.

El reto ya no es encontrar el producto, sino elegir con seguridad entre una gran variedad de opciones, y cada vez más clientes recurren a la inteligencia artificial para lograrlo: según datos de mercado de 2026 (Adyen), el uso de asistentes de inteligencia artificial para comparar precios e investigar reseñas antes de comprar pasó de 15% a 42% en México.

Alexa para Compras responde a ese comportamiento convirtiendo una pregunta en una respuesta clara, sin tener que abrir decenas de pestañas.

¿Cómo funciona Alexa para compras?

Así funciona en la práctica. Un cliente que busca una freidora de aire y no sabe por dónde empezar puede preguntar qué debe considerar y recibir un resumen de las características que importan, además de sugerencias que se ajustan a su estilo de vida, por ejemplo un modelo compacto para dos personas o uno de mayor capacidad para toda la familia.

Quien quiere comprar un regalo para el cumpleaños de un niño dentro de un presupuesto definido puede pedir ideas apropiadas para su edad que se ajusten a ese monto y que lleguen a tiempo, y recibir las opciones mejor evaluadas por otros compradores.

Y cuando la duda es más práctica, como qué tamaño de pantalla conviene para una sala de 3 por 4 metros, Alexa para Compras agrega contexto antes de sugerir opciones y explica el porqué de cada recomendación. La decisión final siempre es del cliente.

“En Amazon, nuestra pasión por el cliente nos lleva a usar la mejor tecnología para darle un mejor servicio a los mexicanos. Ser el lugar donde los clientes hacen una compra no es suficiente: queremos tener una conexión con ellos y estar presentes cuando nos necesitan. Alexa para Compras es la nueva frontera de esa ambición, una inteligencia artificial que convierte una pregunta en una respuesta clara para que cada persona encuentre, compare y decida con confianza. El Buen Fin es el mejor momento para ponerla a prueba, cuando hay más por elegir y más por ahorrar”, afirma Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Alexa para Compras reúne varias funcionalidades que facilitan encontrar, comparar y decidir:

Resúmenes con inteligencia artificial en la búsqueda: Un resumen de la categoría y de lo que conviene considerar, directamente en los resultados de búsqueda.

Comparación de productos: Un resumen lado a lado de características, precios y opiniones de otros compradores, sin cambiar de pantalla.

Historial de precios de hasta un año: Con solo preguntar o en la página del producto, muestra cómo ha cambiado el precio durante el último año.

Guías de compra personalizadas: Para una compra importante, como una pantalla o una laptop, arma una guía que compara opciones según lo que más le importa al cliente.

Organización del carrito de compras: Agrega productos, retoma compras anteriores y reordena lo que el cliente compra con frecuencia a partir de indicaciones en lenguaje natural.

El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, es la gran prueba de fuego para comprobarlo. Durante esos días, los clientes de Amazon México podrán apoyarse en Alexa para Compras para navegar entre miles de ofertas.

Con la herramienta se puede decidir con confianza entre más de 600 millones de productos, con descuentos de hasta 65%, un 20% adicional con cupón de tarjetas participantes, hasta 30% de bonificación y hasta 24 meses sin intereses en una amplia variedad de categorías.

Alexa para Compras utiliza inteligencia artificial generativa para ayudar a comprar dentro de Amazon, y es una funcionalidad distinta de la asistencia de Alexa en el hogar.

A los mexicanos les encanta Alexa y forma parte de su día a día: dijeron “Alexa, te amo” más de 12 millones de veces en 2025, la usan para controlar más de 21 millones de dispositivos de hogar inteligente y escuchan más de 250 millones de horas de música a través de Alexa cada mes.

Si un cliente quiere poner música o controlar su casa inteligente, la experiencia lo dirige a hacerlo en Alexa.com, la app de Alexa o los dispositivos Echo. Alexa para Compras es independiente de la suscripción Alexa+.

Alexa para Compras está disponible desde hoy para todos los clientes que tengan una cuenta en Amazon en México, sin costo adicional y sin necesidad de membresía Prime, integrada en la app de Amazon y en la versión de escritorio de Amazon.com.mx.