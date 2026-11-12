El Buen Fin 2026: ¿Cuáles son las ofertas de PlayStation?, Ahorra en juegos, controles, audífonos, PS VR2 y más

PlayStation Noviembre llega con una gran oportunidad para estrenar consola, completar tu setup gamer o comprar nuevos juegos. (Play)

Noviembre llega con una gran oportunidad para estrenar consola, completar tu setup gamer o ponerte al día con algunos de los mejores juegos de PlayStation 5, por lo que deberás aprovechar las promociones para El Buen Fin 2026 y otras fechas de descuentos.

¿Cuáles son las ofertas de PlayStation en El Buen Fin 2026?

Del 5 al 25 de noviembre, según la tienda participante, las Ofertas Imperdibles de PlayStation incluyen descuentos en controles DualSense, audífonos inalámbricos, realidad virtual y juegos físicos para PS5.

Además, PlayStation Store tendrá promociones en juegos digitales hasta el 30 de noviembre.

Arma tu setup con un nuevo DualSense

DualSense en White, Midnight Black, Cosmic Red, Gray Camo, Starlight Blue y Galactic Purple: de $1,499 a $1,249 MXN

DualSense de las colecciones Chroma, Hyperpop y Deep Earth: de $1,599 a $1,349 MXN

DualSense Edge: de $4,299 a $3,799 MXN

Control Access: de $1,999 a $1,499 MXN

Sonido y realidad virtual a otro nivel

Audífonos inalámbricos PULSE Elite: de $2,999 a $2,399 MXN

Audífonos inalámbricos PULSE Explore: de $2,999 a $2,499 MXN

PlayStation VR2 Horizon Bundle: de $11,849 a $9,999 MXN

Juegos físicos a precio imperdible

LEGO Horizon Adventures: de $899 a $299 MXN

Marvel’s Spider-Man 2: de $1,499 a $699 MXN

SAROS: de $1,499 a $899 MXN

Marvel’s Wolverine: de $1,499 a $999 MXN

Ghost of Yōtei: de $1,499 a $1,099 MXN

ASTRO BOT: de $1,349 a $999 MXN

Marvel Tōkon: Fighting Souls: de $1,349 a $999 MXN

PS5 + Marvel’s Wolverine: el combo de la temporada

Quienes compren un PS5 con unidad de disco, podrán sumar Marvel’s Wolverine por solo $799 MXN más.

La promoción está disponible en Liverpool, Amazon, Mercado Libre, Coppel, Gameplanet y Costco, entre otras tiendas, y no aplica para PS5 Edición Digital.

BlackFriday en la PlayStation Store

Para quienes prefieren lo digital, PlayStation Store tendrá descuentos de hasta 75% hasta el 20 de noviembre. Algunos de los más destacados:

Marvel’s Wolverine Edición Digital Deluxe: 25% de descuento

007 First Light Edición Deluxe: 50% de descuento

God of War Ragnarök (PS5): 58% de descuento

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH: 43% de descuento

ASTRO BOT: 34% de descuento

SAROS Edición Digital Deluxe: 25% de descuento

SILENT HILL: Townfall: 20% de descuento

¿Cuándo y dónde aprovechar las Ofertas Imperdibles?

Walmart y Sam’s Club: del 5 al 22 de noviembre

Liverpool: del 6 al 22 de noviembre

Resto de tiendas participantes: del 9 al 25 de noviembre

Marvel’s Wolverine, con descuento directo y en combo con PS5: durante toda la temporada de Holidays

Además, algunas tiendas ofrecerán meses sin intereses: Amazon y Mercadolibre, hasta 24 MSI; Walmart, 18 y 24 MSI; y Liverpool, 16 MSI.