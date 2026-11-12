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Además, PlayStation Store tendrá promociones en juegos digitales hasta el 30 de noviembre

El Buen Fin 2026: ¿Cuáles son las ofertas de PlayStation?, Ahorra en juegos, controles, audífonos, PS VR2 y más

Por Emmanuel Gutiérrez
PlayStation Noviembre llega con una gran oportunidad para estrenar consola, completar tu setup gamer o comprar nuevos juegos. (Play)

Noviembre llega con una gran oportunidad para estrenar consola, completar tu setup gamer o ponerte al día con algunos de los mejores juegos de PlayStation 5, por lo que deberás aprovechar las promociones para El Buen Fin 2026 y otras fechas de descuentos.

¿Cuáles son las ofertas de PlayStation en El Buen Fin 2026?

Del 5 al 25 de noviembre, según la tienda participante, las Ofertas Imperdibles de PlayStation incluyen descuentos en controles DualSense, audífonos inalámbricos, realidad virtual y juegos físicos para PS5.

Además, PlayStation Store tendrá promociones en juegos digitales hasta el 30 de noviembre.

Arma tu setup con un nuevo DualSense

  • DualSense en White, Midnight Black, Cosmic Red, Gray Camo, Starlight Blue y Galactic Purple: de $1,499 a $1,249 MXN
  • DualSense de las colecciones Chroma, Hyperpop y Deep Earth: de $1,599 a $1,349 MXN
  • DualSense Edge: de $4,299 a $3,799 MXN
  • Control Access: de $1,999 a $1,499 MXN

Sonido y realidad virtual a otro nivel

  • Audífonos inalámbricos PULSE Elite: de $2,999 a $2,399 MXN
  • Audífonos inalámbricos PULSE Explore: de $2,999 a $2,499 MXN
  • PlayStation VR2 Horizon Bundle: de $11,849 a $9,999 MXN

Juegos físicos a precio imperdible

  • LEGO Horizon Adventures: de $899 a $299 MXN
  • Marvel’s Spider-Man 2: de $1,499 a $699 MXN
  • SAROS: de $1,499 a $899 MXN
  • Marvel’s Wolverine: de $1,499 a $999 MXN
  • Ghost of Yōtei: de $1,499 a $1,099 MXN
  • ASTRO BOT: de $1,349 a $999 MXN
  • Marvel Tōkon: Fighting Souls: de $1,349 a $999 MXN
  • PS5 + Marvel’s Wolverine: el combo de la temporada

Quienes compren un PS5 con unidad de disco, podrán sumar Marvel’s Wolverine por solo $799 MXN más.

La promoción está disponible en Liverpool, Amazon, Mercado Libre, Coppel, Gameplanet y Costco, entre otras tiendas, y no aplica para PS5 Edición Digital.

BlackFriday en la PlayStation Store

Para quienes prefieren lo digital, PlayStation Store tendrá descuentos de hasta 75% hasta el 20 de noviembre. Algunos de los más destacados:

  • Marvel’s Wolverine Edición Digital Deluxe: 25% de descuento
  • 007 First Light Edición Deluxe: 50% de descuento
  • God of War Ragnarök (PS5): 58% de descuento
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH: 43% de descuento
  • ASTRO BOT: 34% de descuento
  • SAROS Edición Digital Deluxe: 25% de descuento
  • SILENT HILL: Townfall: 20% de descuento

¿Cuándo y dónde aprovechar las Ofertas Imperdibles?

  • Walmart y Sam’s Club: del 5 al 22 de noviembre
  • Liverpool: del 6 al 22 de noviembre
  • Resto de tiendas participantes: del 9 al 25 de noviembre
  • Marvel’s Wolverine, con descuento directo y en combo con PS5: durante toda la temporada de Holidays

Además, algunas tiendas ofrecerán meses sin intereses: Amazon y Mercadolibre, hasta 24 MSI; Walmart, 18 y 24 MSI; y Liverpool, 16 MSI.

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