El Buen Fin 2026: ¿Qué ofertas tendrá Sony en la temporada de descuentos?

Sony Durante el Buen Fin, Sony ofrece promociones especiales en audífonos, equipos de audio y productos de entretenimiento. (Sony)

La temporada de descuentos es una oportunidad para renovar la forma en que disfrutamos de nuestro entretenimiento favorito: desde escuchar música con la mejor calidad de sonido, compartir reuniones con amigos acompañadas de karaoke hasta disfrutar de una tarde de películas en casa.

¿Qué ofertas tendrá Sony en la temporada de descuentos?

Por ello, Sony reúne una selección de productos con promociones especiales para llevar estas experiencias a otro nivel: Para tus oídos: de la nostalgia ochentera al silencio absoluto.

Ya sea para escuchar música, disfrutar de un pódcast o encontrar un momento de tranquilidad en medio de la rutina, unos buenos audífonos pueden transformar la experiencia de escuchar.

Sony WH-1000XM4C: Un espacio propio en medio del ruido cotidiano

Para quienes buscan concentrarse durante sus jornadas de trabajo, disfrutar de música durante sus trayectos o simplemente desconectarse del entorno, los WH-1000XM4C ofrecen cancelación de ruido mediante dos procesadores y un diseño ligero y cómodo, pensado para acompañar distintas actividades del día a día. Podrán tener hasta un 45% de descuento en Sony store.

Audífonos con cable MDR-3R edición Stranger Things

El legendario modelo que nació con el Walkman en 1979 regresa para los fans de los 80. Esta edición especial revive el diseño original ultraliviano con sus icónicas almohadillas azul/naranja y drivers de 23 mm.

Se actualiza con conexión directa USB-C, micrófono para llamadas y control en cable sin necesidad de recargas ni emparejamientos. Fabricados con plástico reciclado y empaque coleccionable sin plástico. Tendrán hasta un 19% de descuento.

Audífonos inalámbricos LinkBuds Clip

Diseñados con formato abierto para mantenerte conectado con tu entorno y disfrutar de un sonido natural, cuentan con tres modos de escucha al toque y captación de voz con IA para llamadas ultra nítidas.

Ofrecen hasta 37 horas de batería (9 h en auriculares + 28 h en estuche) y carga rápida de 3 minutos. El balance ideal entre diseño y comodidad. Podrán tener hasta un 45% de descuento en Sony store.

Bocinas Sony ULT Power Sound

Para quienes disfrutan llevar la música a otro nivel, Sony presentó recientemente las nuevas ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5, integrantes de su línea ULT POWER SOUND, diseñadas para llenar de energía cualquier celebración. Esta nueva generación combina woofers circulares de reciente desarrollo, gabinetes de gran tamaño y tecnología ULT DUCT para ofrecer graves más profundos y una mayor presión sonora.

Además, incorporan el característico botón ULT, que permite elegir entre distintos niveles de potencia en las frecuencias bajas y personalizar la experiencia musical según el ambiente.

Cada modelo responde a diferentes necesidades: la ULT TOWER MAX alcanza una potencia de salida de hasta 2,150 W, mientras que la ULT TOWER 7 ofrece hasta 420 W y la ULT TOWER 5 hasta 300 W.

Para complementar la experiencia, los modelos MAX y 7 integran tecnología 360° Party Sound, mientras que la gama incorpora funciones pensadas para reuniones y eventos, como efectos de iluminación que se sincronizan con la música, conectividad para DJ y karaoke, y la posibilidad de enlazar varias bocinas compatibles mediante Party Chain.

Así, la música se convierte en el centro de cualquier reunión, desde una fiesta en casa hasta una celebración al aire libre.

Las nuevas bocinas cuentan con precio especial por temporada de descuentos:

La ULT TOWER 5 contará con hasta 39% de descuento.

La ULT TOWER 7 podrá tener hasta 35% de descuento.

La ULT TOWER MAX tendrá hasta 30% de descuento.

Las comfort movies se ven en BRAVIA. Cuando llega la temporada de frío, pocos planes se antojan tanto como ponerse cómodo, preparar palomitas y disfrutar de una buena película en casa.

Desde los clásicos navideños hasta las comedias románticas que nunca pasan de moda, las pantallas Sony BRAVIA permiten llevar la experiencia cinematográfica a otro nivel, gracias a tecnologías de imagen y sonido que hacen de cada función un momento especial.

Con opciones que incorporan tecnologías como OLED y True RGB, las televisiones BRAVIA ofrecen distintas alternativas para disfrutar de colores más precisos, contrastes definidos y escenas llenas de detalle.

Ya sea para organizar un maratón de películas, disfrutar de los estrenos del momento o compartir una tarde de series en familia, este Buen Fin es una oportunidad para renovar el entretenimiento en casa con promociones especiales en Sony Store.

La Sony BRAVIA 8 es una alternativa OLED para destacar contraste, negros profundos y calidad cinematográfica y cuenta con un descuento de hasta el 40%.

La Sony Bravia 7 II es una excelente opción para quien busca brillo, contraste y entretenimiento en espacios iluminados y dependiendo el tamaño, podrá tener un descuento de hasta 39%

Este Buen Fin 2026, Sony te invita a descubrir una selección de productos diseñados para acompañar cada momento, desde disfrutar la música y compartir una fiesta hasta vivir la emoción del cine en casa.

Una oportunidad para encontrar nuevas formas de disfrutar la tecnología con promociones especiales por tiempo limitado. Encuentra todas las promociones del Buen Fin en https://store.sony.com.mx/.