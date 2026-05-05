Cae en Colombia “El Alex”, operador financiero del Cártel de Sinaloa buscado por el FBI

Cae en Colombia “El Alex” El presunto enlace logístico y financiero del grupo criminal fue detenido en Bogotá en un operativo conjunto con el FBI.

La Policía Nacional de Colombia detuvo este lunes a Jorge Espinoza Peña, alias “El Alex”, señalado como operador financiero y logístico del Cártel de Sinaloa, durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en coordinación con la Fiscalía colombiana y autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido es requerido por una corte federal del Distrito de Nueva York por delitos relacionados con tráfico de drogas, principalmente fentanilo, y conspiración criminal, por lo que su captura se realizó con fines de extradición.

¿Quién es “El Alex” y qué papel tenía en el Cártel de Sinaloa?

Las autoridades identifican a Espinoza Peña como un eslabón clave dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, ya que fungía como enlace financiero y logístico para la operación internacional de la organización.

Las investigaciones apuntan a que manejaba recursos económicos y coordinaba movimientos para el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, además de reinvertir ganancias en la expansión del grupo criminal.

Operativo internacional y orden de captura

La detención se logró gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según las autoridades, la orden de extradición fue emitida desde septiembre de 2025 por una corte de Nueva York, lo que permitió ubicarlo y detenerlo en territorio colombiano.

Durante el operativo, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso legal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, “El Alex” permanecía en Colombia desde hace meses con el objetivo de evadir operativos en Sinaloa, donde se han intensificado las acciones contra el grupo criminal.

Además, buscaba establecer vínculos con otras estructuras dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, en especial aquellas relacionadas con la distribución de fentanilo.

🚨 #EsNoticia | La @PoliciaColombia, en coordinación con @FiscaliaCol y el apoyo de @FBI, se realizó la captura con fines de extradición del ciudadano mexicano Jorge Espinoza Peña alias ‘alex’. Por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. #Seguridad pic.twitter.com/xHwr21HSG1 — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) May 4, 2026

Impacto en la red del Cártel de Sinaloa

Autoridades consideran que su captura representa un golpe a las redes internacionales de financiamiento del Cártel de Sinaloa, particularmente en el tráfico de fentanilo hacia Norteamérica, una sustancia vinculada a la crisis de sobredosis en Estados Unidos.

Hasta ahora no se ha confirmado la fecha en que Espinoza Peña será extraditado, pero se prevé que en los próximos días avance el proceso para su traslado ante la justicia estadounidense.