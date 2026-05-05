Capturan en Canadá a operadora financiera del Cártel de Sinaloa; usaba identidad falsa

Diana Toro Díaz Arrestada en Montreal, Canadá, tras intentar ingresar con documentos falsos.

Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá, luego de intentar ingresar al país con un pasaporte falso, en un caso que activó alertas internacionales.

La mujer, de 44 años, fue interceptada en el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau y actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, mientras se define su situación legal y una posible extradición a territorio estadounidense.

¿Quién es Diana Toro Díaz?

Toro Díaz es señalada como parte de la estructura financiera del Cártel de Sinaloa y está vinculada directamente con su esposo, Alejandro Flores Cacho, considerado coordinador de narcopilotos dentro de la organización.

Desde 2010, ambos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la llamada Ley Kingpin, que permite congelar bienes y bloquear operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico.

Vivió años con identidad falsa

De acuerdo con reportes de medios canadienses, la detenida habría ingresado en varias ocasiones a Canadá utilizando documentos falsos y logró establecerse durante años en Montreal.

Incluso, su familia residía en una zona de alto nivel, donde sus hijos asistían a un colegio privado, en una comunidad frecuentada por familias mexicanas y latinoamericanas.

La detención se logró tras una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que la mantenía en lista de personas buscadas por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Empresas fachada y red internacional

Investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señalan que Toro Díaz participaba en la operación de empresas utilizadas como fachada para mover recursos ilícitos.

Entre los negocios identificados hay compañías de carga aérea, una escuela de aviación en Cuernavaca, restaurantes, un rancho ganadero, empresas agrícolas, una firma de distribución, un club deportivo y hasta una tienda de artículos de oficina.

Esta red operaba en distintas regiones, incluyendo Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca y Colombia.

Antecedentes en México

La mujer cuenta con antecedentes penales en México. En 2006 fue detenida tras el aseguramiento de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, aunque un año después fue liberada por falta de pruebas.

Por ahora, la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá deberá determinar su situación legal. No se han fijado fechas para audiencias ni se ha confirmado si enfrentará cargos en ese país.

Mientras tanto, autoridades canadienses mantienen abierta la investigación sobre el uso de identidades falsas y los métodos que utilizó para ocultarse durante años.