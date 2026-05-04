Pemex realiza cuarta entrega de petróleos en Puebla

Cuarta entrega de petróleos

El gerente de Responsabilidad Social de PEMEX, César Raúl Ojeda Zubieta, reconoció la labor que realiza el gobierno de Puebla y anunció que a finales de junio se entregará un nuevo módulo de pavimentación que se sume a los trabajos de rehabilitación de vialidades en toda la entidad.

Este anunció se dio a conocer durante la cuarta entrega de apoyos de PEMEX al Gobierno del Estado de Puebla, en la cual el director entregó 19 certificados de obras concluidas a municipios como Atlixco, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Libres y Acajete, además de 10 patrullas para fortalecer la seguridad pública, 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que ante el rezago en infraestructura carretera, su administración ejecuta acciones sin precedentes. Destacó la rehabilitación de la Diagonal Defensores de la República, vialidad con cuatro décadas sin intervención.

También destaco el aumento de maquinaria de construcción, que pasó de dos unidades a 277 distribuidas en 16 módulos.

Otra noticia que se dio a conocer es el próximo inicio de operación de 15 trenes de pavimentación así como la atención de 24 carreteras en regiones como Ajalpan, Eloxochitlán, Teziutlán, Xicotepec, Zacapoaxtla y Cuetzalan.

“Puebla se posiciona como referente nacional en el combate al robo de hidrocarburos, con la recuperación de 2.8 millones de litros en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va del año” destacó el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que en 2025 se intervinieron 33 vialidades en 46 municipios, con 146 kilómetros atendidos que equivalen a 5 mil calles, en beneficio de 1.9 millones de habitantes.