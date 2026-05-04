“Lazos del Bienestar” fortalece infraestructura de Tampico

"Lazos de Bienestar" Tamaulipas

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas (DIF), María de Villarreal, informó que se encuentra trabajando en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas Estatal por medio del programa “Lazos del Bienestar” prioritaria “Moscú”, en el municipio de Tampico, para la atención prioritaria se desarrollan seis proyectos de infraestructura que beneficiarán a 23 mil 927 personas, a fin de mejorar la calidad de vida y el entorno comunitario.

Las autoridades estatales detallaron que entre los proyectos que se llevan a cabo se encuentran la construcción del Parque Lazos del Bienestar; la rehabilitación del área deportiva “Bordo Morelos”; la construcción de rampas, topes y señalamiento en los accesos a la primaria Ford 13 y al jardín de niños Patria; la pavimentación de la calle Hidalgo, entre Vicente Guerrero y 12 de Abril, en la colonia Morelos; así como la instalación de luminarias en la calle Sol, entre Las Torres y el Libramiento Poniente de Tampico, en la colonia Vicente Guerrero.

El DIF estatal mencionó que, a través del programa federal, Tampico cuenta con dos polígonos de atención prioritaria: “La Borreguera” y “Moscú”, donde impulsarán el trabajo permanente con redes comunitarias integradas por la propia ciudadanía, promoviendo actividades formativas, talleres y proyectos que fortalecen el tejido social.

La Crónica de Hoy 2026