Familiares exigen justicia por crematorio en Ciudad Juárez

Protesta por víctimas del crematorio en Ciudad Juárez Familiares y activistas tomaron el puente internacional Santa Fe para exigir justicia (Luis Torres/EFE)

A un mes del hallazgo de casi 400 cadáveres hacinados en un inmueble de Ciudad Juárez, conocido por los medios como el crematorio del horror, familiares de personas desaparecidas y miembros del colectivo Justicia para Nuestros Deudos salieron nuevamente a las calles para exigir justicia.

Este sábado, el grupo se movilizó hacia el puente internacional Santa Fe, también llamado Puente Paso del Norte, donde realizaron una manifestación simbólica que incluyó la toma temporal de las casetas del cruce fronterizo con Estados Unidos. Su objetivo fue visibilizar el dolor colectivo y exigir acciones concretas por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

“Es para hacer que nos miren las autoridades, que el gobierno vea que no estamos solos”, expresó una de las participantes, Claudia Martínez, quien también solicitó atención directa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió que intervenga en el caso.

Apenas 27 cuerpos han sido identificados

Durante la protesta, se dieron a conocer nuevas cifras relacionadas con el proceso de identificación. De los 386 cuerpos encontrados, solo 27 han sido identificados hasta ahora. Las autoridades informaron que los últimos 13 casos se suman a los 14 previamente notificados, y que los familiares correspondientes ya fueron informados y se avanza en el proceso de entrega.

Sin embargo, para quienes siguen esperando respuestas, estos avances son insuficientes. Dora Elena Delgado Barraza, también integrante del colectivo, señaló que los resultados hasta ahora han sido escasos. “Espero que en esa misma medida estén entregados a las familias”, expresó.

El proceso no ha estado exento de dificultades. La Fiscalía de Chihuahua ha explicado que el mal estado en que se encontraron los restos complica su análisis, por lo que el proceso podría alargarse durante meses. Pero la espera se ha vuelto angustiante para quienes llevan tiempo buscando a sus seres queridos.

“Todavía no los podemos enterrar. No sabemos dónde están. Tenemos ahí unos nichos con cenizas, pero no sabemos si son o no son”, dijo Alberto Miranda Esparza, uno de los familiares presentes en la protesta.

Denuncian omisiones y exigen respuestas

Los manifestantes reiteraron que seguirán movilizándose hasta que el caso se aclare y los cuerpos puedan ser devueltos con certeza a sus familias. Asimismo, señalaron posibles omisiones de las autoridades, así como la necesidad de investigar a fondo cómo fue posible que se acumularan tantos restos sin que se detectara a tiempo.

(Con información de EFE)