Incendio en “Feria de Tabasco 2026″ deja saldo de 5 persona fallecidas

Incendio "Feria de Tabasco 2026"

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que el incendio registrado durante la madrugada de este jueves en la “Feria Tabasco 2026″, dejó cinco personas fallecidas. También mencionó que se realizará una investigación para determinar las causas del siniestro.

“Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente”, lamentó el mandatario estatal en una publicación en redes sociales.

Más tarde, May Rodríguez afirmó en una rueda de prensa que acompañarán a las familias de las víctimas y brindará todas las garantías necesarias para la reparación y atención correspondiente.

El incendio sucedió una de las zonas de exposición y comercio de la feria. Dicho evento es uno de los más importantes de la entidad, la cual reúne a visitantes, expositores, comerciantes y productores locales y foráneos en el municipio de Villahermosa.

El gobernador estatal informó que las llamas fueron controladas por los cuerpos de emergencia y agradeció a la población por apoyar en la evacuación de la zona donde ocurrió el siniestro. “Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de protección civil, seguridad y emergencia, el siniestro pudo ser controlado con prontitud”, declaró.

May Rodríguez adelantó que garantizarán apoyos económicos a las personas afectadas por el incendio dentro del recinto ferial.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han revelado la identidad de las personas fallecidas ni la causa del incendio, que permanece bajo investigación. Asimismo, el siniestro los obligó a reevaluar la continuidad del evento.

La Crónica de Hoy 2026