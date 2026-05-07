Renuncia Bolaños a Ceagua Morelos; va por la coordinación de Morena en Cuernavaca

El titular de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) Javier Bolaños Aguilar, confirmó su renuncia al cargo.

El ingeniero Javier Bolaños presentó este miércoles su renuncia al cargo que desempeñaba en el gobierno del estado de Morelos, en la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), para participar en el proceso interno de Morena que definirá a las Coordinaciones Municipales de Defensa de la Transformación, en lo que será su segunda contienda interna por encabezar el proyecto del partido en Cuernavaca.

El anuncio ocurrió de manera espontánea al término de la conferencia matutina de la gobernadora de Morelos. Bolaños confirmó haber solicitado respetuosamente a la mandataria estatal su aprobación para dar este paso, y subrayó que cuenta con la anuencia y el respaldo de la Gobernadora para continuar apoyando, desde otro encargo, el proyecto de transformación que ella encabeza.

“Pedí a la Gobernadora su aprobación para participar en este proceso y continuar apoyando su proyecto, el de la Presidenta y el de Morena. Mi apuesta no está en el cargo, sino en el encargo”, expresó.

La decisión se inscribe en el proceso nacional convocado por el Consejo Nacional de Morena para elegir Coordinaciones Estatales, Distritales y Municipales de Defensa de la Transformación, una de las definiciones organizativas más relevantes de esta etapa del movimiento.

Conforme a los lineamientos aprobados, la selección se realizará mediante una encuesta ciudadana que evalúa conocimiento, honestidad, cercanía, trabajo territorial y compromiso con la transformación.

Bolaños llega a esta contienda interna con una trayectoria forjada en la gestión hídrica, ambiental e institucional del estado, ámbitos en los que construyó un conocimiento de Morelos “desde el subsuelo”.

Su perfil combina, en sus propias palabras, la dimensión técnica de la gestión pública con una presencia constante en el territorio, factor que ubica como el activo central de su aspiración.

Esa combinación se reflejó en su paso por la Comisión Estatal del Agua, donde impulsó proyectos de saneamiento, rehabilitación de infraestructura hídrica y planeación de inversión pública orientada al abastecimiento y tratamiento de agua potable.

Durante su gestión, colocó el tema del agua como un asunto estratégico para el desarrollo y el bienestar de Morelos, encabezando recorridos, supervisiones y mesas de trabajo con municipios y comunidades para atender problemáticas históricas vinculadas al acceso, distribución y saneamiento.

“Gobernar no es figurar, sino resolver. Eso es lo que me trajo a este proyecto y eso es lo que me mantiene”, declaró el Ing. Bolaños.

Un perfil ya probado en el proyecto

La incursión de Bolaños en Morena no es nueva. En 2024 compitió en el proceso interno del partido para la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca y obtuvo el primer lugar en la encuesta ciudadana, aunque la resolución final se determinó por criterios de paridad.

Aquel proceso, lejos de cerrar su ruta política, la reorientó: tras la definición de la candidatura se integró como funcionario al gobierno estatal de la Cuarta Transformación, espacio desde el cual mantuvo presencia territorial en la capital morelense y continuidad con las prioridades de la actual administración.

Esa permanencia dentro del proyecto es parte central del argumento con el que buscará posicionarse en la nueva encuesta: una vocación de servicio expresada, en el cruce entre técnica y territorio, y en la decisión personal de alinear su práctica con un proyecto donde el compromiso social ocupa el centro.

Hoy, da un nuevo paso dentro del mismo proyecto: conoce Cuernavaca, está presente en el territorio y ha demostrado cumplimiento, eso es lo que ofrece de cara a la encuesta que definirá la próxima Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en la capital morelense.

Cuatro etapas y registro en septiembre

El Consejo Nacional de Morena aprobó un método de cuatro etapas para definir a las y los coordinadores: convocatoria, filtro de reconocimiento territorial, encuesta ciudadana y selección.

Los registros para las Coordinaciones Municipales abrirán el 21 de septiembre de 2026 en todo el país.

La persona con mayor puntaje en la encuesta, que pondera honestidad, cercanía, trabajo territorial y compromiso con la transformación, será designada coordinadora o coordinador y asumirá la conducción operativa del partido en su demarcación.