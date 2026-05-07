El 21 de mayo se celebrará el AQUATÓN de DIF Sinaloa 2026

AQUATÓN de DIF Sinaloa

El Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, y el Sistema DIF Sinaloa, presidido por la Dra. Eneyda Rocha Ruiz, ha convocan a la ciudadanía a que se sumen al AQUATÓN 2026. Por quinto año consecutivo, se va a llevar a cabo, el próximo jueves 21 de mayo una gran jornada solidaria cuyo objetivo es recolectar agua embotellada, algo que le brindará apoyo directo a las familias de comunidades que se ha visto afectadas por la sequía en todo el estado.

La iniciativa reafirma el compromiso social y humanitario de las y los sinaloenses de la mano del lema “Yo me sumo donando agua en el Aquatón”.

El evento va a tener lugar en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán a partir de las 6:00 de la mañana que es igualmente el momento desde el que se estarán recibiendo donaciones de agua embotellada para consumo humano en cualquier presentación. Además, quien así lo desee, va a poder sumarse desde los 20 Sistemas DIF Municipales, así como en los centros de acopio ubicados en el CRII Mazatlán y CRII Los Mochis.

Es también importante informar que se puede donar en efectivo con depósitos en el Banco BBVA en la cuenta a nombre del Sistema DIF Sinaloa. La aportación es 100% deducible de impuestos, lo que va a facilitar la participación en todos los municipios de Sinaloa.

A lo largo de cada una de las ediciones del AQUATÓN y gracias a la generosidad de las y los sinaloenses, se ha logrado un crecimiento histórico en cada edición. La Dra. Eneyda Rocha, destacó que en 2022 se recolectaron 479 mil 176 litros de agua, mientars que en 2023 la cifra aumentó a 612 mil 832 litros, en el 2024 se alcanzaron 828 mil 290 litros y el año pasado se rompio una cifra récord de 1 millón 150 mil 668 litros de agua.

Durante el evento, con el fin de que los participantes pasen el día con la mayor comodidad posible, DIF Sinaloa va a habilitar una vez más desde las seis de la mañana un sistema Drive Thru que contará con acceso por la Avenida de los Insurgentes. De está manera, las personas van a poder entregar su donativo sin que se tengan que bajar de su vehículo forzosamente.

DIF Sinaloa continúa fortaleciendo la cultura de la solidaridad y el apoyo comunitario, para continuar llevando bienestar a quienes más lo necesitan, principalmente en esta temporada de sequía.