Pemex enviará maquinaria y diésel para retirar lirio de la presa Endhó

Locatarios se manifestaron por la erradicación del lirio acuático y el Mosco Culex de la presa Endhó (@amdigitalhgo/x)

Petróleos Mexicanos (Pemex) se comprometió a mandar maquinaria y un millón de litros de diésel para retirar el lirio acuático de la presa Endhó y además erradicar el mosco culex que afecta a habitantes de municipios como Tepetitlán, Tula de Allende y Tezontepec de Aldama.

A través del gerente de Responsabilidad Social de Pemex, Raúl Ojeda, durante una visita a Hidalgo, se informó que iniciará el proceso de licitación para el equipo, el cual tendrá un costo de entre 25 y 28 millones de pesos.

Ojeda destacó que estas acciones tienen como objetivo resolver la problemática de ese cuerpo de agua, donde prolifera el mosco que afecta la salud de los pobladores de zonas cercanas.

En entrevista, el gobernador Julio Menchaca Salazar precisó que entiende el malestar de los locatarios, no sólo de la ribera de la presa, sino también de diversos municipios aledaños, ya que esta situación pone en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Asimismo, agradeció no sólo el apoyo de Pemex, sino también el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instituciones que han trabajado para combatir la maleza.

Menchaca Salazar aseguró que el anuncio de Pemex ayudará significativamente a esta región, ya que lo primero es combatir la planta invasora donde se reproduce el mosco, y después analizar alternativas para aprovecharla a través de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), universidades politécnicas y tecnológicas, así como el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova) de la entidad.