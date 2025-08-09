Tamaulipas, líder nacional en agricultura y exportación de ganado

Líder nacional en crecimiento de actividades primarias

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre del año, las actividades primarias que comprenden el sector agrícola, la cría y exportación de animales, el aprovechamiento forestal y la pesca, registraron en Tamaulipas un incremento del 24.3%, posicionando al estado en primer lugar a nivel nacional.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien precisó que este resultado refleja el esfuerzo conjunto de las y los productores, el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno y políticas públicas implementadas para impulsar el desarrollo del sector.

Asimismo, mencionó que el repunte de las actividades primarias no solo fortalece la economía del estado, sino que también contribuye a la generación de empleos y al abastecimiento de alimentos de calidad para el mercado nacional e internacional.

“Este logro es muestra de que Tamaulipas tiene un enorme potencial productivo y que, con trabajo constante, innovación y apoyo a nuestros productores, podemos seguir avanzando hacia un campo más competitivo y sustentable”, finalizó.