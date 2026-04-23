Coordinación entre gobierno y Fuerzas Armadas refuerza seguridad en Puebla

Coordinación entre órdenes de gobierno y Fuerzas Armadas consolida la paz: Armenta Mier

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas es clave para consolidar la seguridad en Puebla, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante la toma de protesta del general de brigada de Estado Mayor, Juan Ernesto Estrada González, como nuevo comandante de la 25/a Zona Militar.

El nombramiento, que tiene fecha del 16 de abril de 2026, forma parte del fortalecimiento de la estructura operativa en la entidad y busca reforzar las acciones en materia de seguridad pública.

Durante el acto protocolario, el mandatario estatal destacó que la colaboración permanente con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras corporaciones permite avanzar en la construcción de la paz social y el fortalecimiento del Estado de derecho.

El Gobierno de Puebla reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con las fuerzas federales, en concordancia con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Coordinación entre órdenes de gobierno y Fuerzas Armadas consolida la paz: Armenta Mier

La ceremonia se llevó a cabo en la explanada de la Escuela Militar de Sargentos, en el Campo Militar, donde autoridades civiles y militares subrayaron los principios de disciplina, profesionalismo y servicio que caracterizan a las Fuerzas Armadas.

En el evento participaron el comandante interino de la VI Región Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Belinda Aguilar Díaz; la fiscal general, Idamis Pastor; así como el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, además de representantes de la Secretaría de Marina y diversos sectores sociales y empresariales.