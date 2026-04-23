Puente Nichupté será inaugurado en breve y se alistan festejos masivos por el Día de las Niñas y Niños: Mara Lezama

Mara Lezama Espinosa

La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que próximamente será inaugurado el Puente Nichupté, una de las obras de infraestructura más relevantes en Cancún, con la que se busca desahogar el tránsito vehicular y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, al permitirles disponer de más tiempo para la convivencia familiar.

Durante la emisión del programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo estatal subrayó que este proyecto, impulsado en el marco de la Cuarta Transformación, contribuirá a una movilidad más eficiente en la zona hotelera y urbana del destino turístico.

En el mismo espacio, la mandataria informó que Quintana Roo se prepara para celebrar el Día de las Niñas y Niños con actividades simultáneas el próximo 25 de abril en 125 comunidades de los 11 municipios, donde se llevarán espectáculos, juegos, juguetes y actividades recreativas para fomentar la convivencia y el bienestar infantil.

Detalló que en Chetumal el festejo principal se realizará el 29 de abril en la cancha del DIF estatal a partir de las 16:30 horas, mientras que en Cancún tendrá lugar el 30 de abril en el cruce de las avenidas Kabah y Xcaret, en el mismo horario.

Mara Lezama reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para acercar la prosperidad compartida a todas las regiones del estado, priorizando a la niñez y fortaleciendo el tejido social a través de espacios de sana convivencia.

Adicionalmente, la Gobernadora destacó avances en otros rubros como salud, turismo y movilidad, así como la coordinación con el Gobierno de México para consolidar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo de Quintana Roo.

Mara Lezama explicó que este fin de semana se realizará el “Tulum Air Show” completamente gratuito. Inicia este 23 y 24 de abril y el 25 de abril será el espectáculo aéreo de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana “Las Águilas Azteca” y los paracaidistas del Ejército Mexicano “Guerreros Águila”, y por la tarde de las 18:00 a 22:00 horas será la carrera NASCAR que tendrá costo y será en una pista por el FBO del Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”.

Y en las playas del Parque del Jaguar habrá igual un espectáculo 10 a 12 del mediodía el domingo 26 a cargo de “Las Águilas Aztecas” de la Fuerza Aérea Mexicana.

Asimismo, en el programa Mara Lezama felicitó a las y los integrantes del Centro Ecoturístico Kíichpam K’áax (Selva Bonita), ubicado en Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo Puerto y de Maya Ka’an, al ganar el Premio Oro en la categoría de Turismo Responsable Indígena y Comunidades Tradicionales en los Responsible Tourism Awards de la WTM Latin America.