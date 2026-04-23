Puebla se suma a estrategia nacional para fortalecer la salud mental juvenil con atención a miles de menores

Puebla fomenta la salud mental en niños y jóvenes

El Gobierno de Puebla anunció su incorporación a la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental dirigido a Jóvenes, y que está siendo impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de atender de manera preventiva y oportuna los problemas emocionales en adolescentes.

El programa federal, denominado “El ABC de las emociones”, está dirigido principalmente a jóvenes de entre 14 y 18 años y plantea un enfoque integral basado en la prevención, el acompañamiento y la participación social.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó que la entidad ya cuenta con avances significativos en la materia a través de un modelo impulsado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). Además, como resultado de este diagnóstico, se creó el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI), que actualmente atiende a más de siete mil menores.

Puebla fomenta la salud mental en niños y jóvenes

De acuerdo con el mandatario, este centro ofrece servicios psicológicos y psiquiátricos mediante consultas individuales, evaluaciones clínicas y acompañamiento emocional, especialmente para población en situación de vulnerabilidad. Aunado a esto, se prevé ampliar su capacidad para funcionar como albergue estacional.

En el marco de esta estrategia, el gobierno estatal también impulsará foros de análisis sobre el acceso de niñas y niños a dispositivos móviles y su impacto en la salud mental. Asimismo, se convocará a legisladores, instituciones educativas y organizaciones civiles a participar en la construcción de políticas públicas en la materia.

A nivel nacional, la estrategia contempla seis ejes principales: campañas de sensibilización, distribución de guías para jóvenes y sus familias, actividades escolares, asambleas informativas, pláticas interactivas en planteles y el fortalecimiento de la Línea de la Vida, un servicio de atención telefónica en crisis.

Durante la presentación del programa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que se trata de una iniciativa colectiva: “Es una estrategia integral (…) porque cuidarnos es una actividad colectiva”, afirmó.

Datos recientes señalan la urgencia de estas acciones: alrededor del 10 por ciento de los adolescentes en México presenta malestar psicológico, mientras que un 3.3 por ciento ha tenido ideación suicida.

Con su incorporación, Puebla busca reforzar la atención a la salud mental desde una perspectiva preventiva y comunitaria, alineando sus esfuerzos con una política nacional que prioriza el bienestar emocional de las nuevas generaciones.