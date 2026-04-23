Refuerzan vigilancia en escuelas de Puebla ante mensajes intimidatorios en redes sociales

Ante la circulación de mensajes intimidatorios vinculados a contenidos virales en redes sociales, autoridades de seguridad en Puebla reforzaron la vigilancia en instituciones educativas para garantizar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con corporaciones municipales, implementó patrullajes preventivos, puntos de vigilancia y acciones de proximidad en distintos planteles educativos.

De acuerdo con autoridades, la medida responde a la difusión de contenidos en plataformas como TikTok, que buscan generar alarma entre la comunidad escolar mediante amenazas falsas que incitan a evacuaciones o suspensión de actividades.

Como parte de la estrategia, elementos de la Policía Estatal Preventiva mantienen contacto directo con autoridades escolares para atender cualquier situación de riesgo de manera oportuna.

Asimismo, las fuerzas de seguridad exhortaron a estudiantes, madres y padres de familia a evitar compartir información no verificada que pueda generar desinformación o pánico. En caso de detectar mensajes sospechosos, se recomienda reportarlos de inmediato al número de emergencias 9-1-1 o de forma anónima al 089.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de proteger a la comunidad escolar mediante acciones preventivas y vigilancia estratégica, con el fin de mantener entornos seguros para el desarrollo educativo.