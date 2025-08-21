Tamaulipas impulsa proyectos para el fortalecimiento del campo

Fortalecimiento del campo tamaulipeco

El subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, visitó la despepitadora de algodón y a los cultivos de ajonjolí para supervisar labores, acompañado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado.

Durante el recorrido, escucharon necesidades, inquietudes y propuestas de productores y actores clave del sector agrícola en la región.

Asimismo, Camacho Nieto destacó la importancia de vincular la educación superior con el desarrollo rural, indicando que la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola “acompaña proyectos estratégicos como la creación de la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Río Bravo”.

Esta iniciativa busca formar nuevas generaciones de profesionistas comprometidos con la innovación, investigación y el conocimiento aplicado al campo.

“El impulso a la educación agrícola es clave para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo en nuestras zonas rurales. Queremos que los jóvenes encuentren en el campo una oportunidad de crecimiento profesional y personal”, afirmó.

Asimismo, reitera su compromiso con el desarrollo del sector agrícola, fortaleciendo los lazos entre la academia, el gobierno y los productores, con el objetivo de transformar el conocimiento en una herramienta al servicio del campo.